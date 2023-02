Toneelkring Were-Di reikt haar mussen uit

Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van toneelkring Were-Di kregen enkele verdienstelijke leden de Were-Di-erkenning, een mus, overhandigd. “Deze trofee is een erkenning voor iemand die op een of andere manier veel betekent voor Were-Di”, vertelt voorzitter Filip Wybo.

De bronzen en zilveren mus was voor twee heel naarstige mensen van het decor, Mark Perquy en Johan Gernaey. De gouden mus was voor secretaris Hugo Stragier. Een uitzondering op de vorige jaren was dat er dit jaar ook een aantal platina mussen werden uitgereikt aan personen die jarenlang het beste van zichzelf hebben gegeven binnen het bestuur: Goele Brouckaert, Riwke Maertens, Sofie Duyck, Franky Dejonghe, Guido Lambert en Dirk Perdu. (GST/foto GST)