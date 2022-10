Toneelkring Hoger Op brengt komedie ‘No Nonsense’

35 jaar geleden ontstond toneelkring Hoger Op. In 1987 speelden ze het stuk ‘De twee Maagden’. In november 2022 staan ze er nog steeds, deze keer met nonnenkomedie ‘No Nonsense’. Rosa en Wilfried waren al die jaren van de partij.

“We zijn bij Hoger Op terecht gekomen door onze zoon Geert. Hij richtte de toneelkring herop, samen met onder andere Dirk Dely en Marc Depuydt, nadat die in 1961 was stilgevallen”, steekt Rosa (82) van wal. Ze woont samen met Wilfried (83) langs de Lichterveldestraat.

Kaartenverkoop

“Die 35 jaar zijn voorbij gevlogen. Jammer genoeg pakte corona twee toneelseizoenen van ons af en we worden er allemaal niet jonger op. Toneel bij Hoger Op staat garant voor een avondje leute en gezellig samenzijn nadien in de bar. Daar doen we het voor. Maar het is niet makkelijk om de kaarten aan de man te brengen na de coronaperiode”, vervolgt Rosa.

“Vroeger verkocht ik een pak kaarten, nu strand ik ergens rond de 120. Het is ook zo dat er in die 35 jaar een aantal mensen weggevallen zijn. Daarnaast bestellen de jongere mensen hun kaarten almaar vaker online. Ik blijf kaarten verkopen voor de mensen die niet met internet vertrouwd zijn. Al van eind augustus op de kermis, vraagt men mij of ik hen kaarten kan bezorgen.”

Achter de schermen

“Het is belangrijk om mensen aan te spreken en mondeling reclame te maken. Zelf ben ik actief op Facebook en deel ik alle posts van de toneelkring op mijn pagina. Reclame maken is en blijft de boodschap, want zo gaan de kaarten vlotter de deur uit. Hoger Op mag van geluk spreken dat ze iemand hebben zoals hun penningmeester Roger Leyn, want hij verzorgt die kaartenverkoop tot in de puntjes.”

“Toen we vroeger nog in de Vijfhuishoeksraat woonden, stonden alle decors daar opgeslagen in een schuur”, vervolgt Wilfried. “Ik hielp de voorbije 31 jaar met decors opzetten, schilderen en afbreken en ik was elke voorstelling paraat achter de bar. Nu gaat dat niet meer, want we worden een dagje ouder. Maar ik ga nog met plezier kijken, want ik ken bijna iedereen die meespeelt. Bovendien zijn onze zoon, schoonzoon en nicht vaste waarden in de spelersploeg. We hebben in die 35 jaar zowat geen enkele voorstelling gemist. Ook al werd die vijf keer gespeeld, we zagen ze allemaal. Ik denk dat ik er één keer niet bij was door een operatie. Maar in die 35 jaar zijn dat ongeveer 150 voorstellingen. Dat kan al eens tellen.”

Irish coffee

“Ze zeggen soms dat ik de lachband van de zaal ben”, lacht Rosa. “Soms gebeurt het dat ik al in de lach schiet omdat ik weet dat er iets zal gebeuren. We denken graag terug aan die voorbije 35 jaar: de jaarlijkse barbecue, de vele verrassingsreizen, de leuke avonden in de bar. Heel wat jaren geleden was dat nog tot in de vroege uurtjes, maar iedereen wordt een dagje ouder. Het groepsgevoel is heel belangrijk, daar heb ik altijd mijn steentje toe willen bijdragen.”

“De decorploeg wist bijvoorbeeld heel goed dat ze na de afbraak van het decor op een koude decemberavond mochten binnenkomen om een lekkere Irish Coffee te drinken. Het is belangrijk dat we bij Hoger Op jong volk aantrekken, zodat we er nog eens 35 jaar kunnen bijdoen. We kijken alvast uit naar de première van ‘No Nonsense’ op 19 november”, besluit Rosa. (JD)

Tickets (8 euro) bestellen kan via roger.leyn@skynet.be . Alle info vind je op www.hogeropkortemark.be.