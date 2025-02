Toneelkring Excelsior presenteert nieuwe komedie ‘Eind in Zicht’

De Koninklijke Toneelkring Excelsior Brugge brengt op 7, 8 en 9 maart de komedie ‘Eind in Zicht’ op de planken in CC De Dijk. Het stuk speelt zich af in rusthuis Ochtendgloren. Het is al het twaalfde stuk dat door voorzitter Mario Strypsteen, die ook nog eens zelf regisseert én meespeelt, geschreven werd.

Op vrijdag 7 maart gaat het nieuwe stuk van de Koninklijke Toneelkring Excelsior, ‘Eind in Zicht’, in première. Als vanouds wordt het stuk opgevoerd in CC De Dijk langs de Blankenbergsesteenweg in Sint-Pieters Brugge.

De toneelkring kent al een bijzonder lange en rijke historiek, want bestaat al 106 jaar.

“Deze toneelkring begon als kindertheater en evolueerde naar jeugdtheater om uiteindelijk volwassenentheater te worden zoals dat vandaag dus nog altijd het geval is”, vertelt voorzitter Mario Strypsteen. “We spelen altijd komedies want miserie is er al genoeg in de wereld. De mensen willen eens lachen en dat willen wij ons publiek ook geven.”

Duivel-doet-al

Het nieuwe stuk werd geschreven door voorzitter Mario Strypsteen zelf. ‘Eind in Zicht’ is daarmee al het twaalfde stuk dat uit zijn pen vloeide. Maar daar blijft het niet bij, want hij is voor het stuk ook acteur, regisseur, decorbouwer en ontfermt zich ook nog eens over de kaartenverkoop. “Ik schrijf altijd komedies en ze zijn al altijd erg succesvol geweest, mag ik wel zeggen”, zegt Mario.

“Dit keer speelt het stuk zich af in rusthuis Ochtendgloren. Er is een verjaardagsfeestje van een bewoonster, maar ze sterft op haar eigen feest. Daardoor is er een bewoner te weinig en moet het rusthuis sluiten”, gaat Mario verder. “De overige bewoners – Gaston, Stella, Judith en Omer – willen er alles aan doen opdat het toch open zou kunnen blijven. Ook de hoofdverpleegster (Lucy), de stagiaire (Amber) en de vrijwilliger (Antoine) dragen hun steentje bij. Doordat één bewoner aan ‘speciale’ pillen kan geraken, besluiten ze een show te geven om geld in te zamelen voor het rusthuis”, aldus Mario. (PDV)