Toneelkring De Drye Sweerden uit Varsenare schenkt 600 euro aan amizant: “Jongeren een vakantie gunnen”

Toneelkring De Drye Sweerden sponsort regelmatig een goed doel. Twee van de bestuursleden van Amizant, Kristof en Raissa, zijn ook lid van de toneelvereniging. En die band maakt dat Amizant 600 euro meer op zak heeft om jongeren een zorgeloze vakantie te bezorgen.

“Kristof beleefde dit jaar zelfs zijn debuut op de planken. Door corona was het een moeilijk jaar voor de toneelvereniging. Corona trof de ploeg en daardoor moesten we voorstellingen annuleren. Toch vonden we ‘Twee streepjes’, de productie van 2021, meer dan geslaagd. De toeschouwers hebben genoten van een zorgeloze avond en dat is wat telt. We hopen dat we met onze schenking van 600 euro de jongeren van Amizant ook een zorgeloze week kunnen bezorgen op vakantie”, stelt voorzitter Christian Degryse.

“Amizant betekent plezier in het Creools, en dat is de perfecte samenvatting van deze vzw. Samen met vrijwilligers en vrienden ‘de Ami’s’ organiseren ze vakanties voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.”

Vakantie op maat

“Amizant heeft jongeren zo veel mogelijk de vrijheid om hun eigen activiteiten te kiezen. De kinderen kunnen zelf kiezen bij welke activiteit ze graag aansluiten. De keuze-activiteiten maken dat de vakanties op maat zijn voor iedereen. Zo kunnen ze allemaal een fantastische, zorgeloze week beleven! De vzw is ontstaan uit een vriendenkring die vrijwilligerswerk deed bij mensen met een beperking.”

“Na al die jaren werden ze een hechte vriendengroep en begon het te kriebelen om de krachten te bundelen en zelf iets op te richten. Nog eens 10 vrienden meldden zich aan als vrijwilliger om mee te gaan op vakantie. Ondertussen hebben ze al meer dan 30 Ami’s. Sommigen gaan mee op vakantie, anderen helpen mee achter de schermen. Naast deze vrienden zijn ook onze families een grote steun geweest voor Amizant.”

“Achter de schermen helpen zij ons op allerlei vlakken uit de nood. Van financiële steun tot het voeren van de boekhouding. Bovendien zijn hun aanmoedigende woorden een ultieme drijfveer om steeds door te zetten. Vorig jaar organiseerden ze een geslaagde eerste vakantie. 18 kinderen gingen samen met 16 Ami’s genieten en ravotten in de Ardennen.”

“Dit jaar hebben we ervoor gekozen om drie vakanties te organiseren, voor elk wat wils. Een eerste vakantie is ‘Kids@Sea’, waar 9 jongeren en 6 Ami’s naar de volledig aangepaste B&B Terre Du Nord in Nieuwpoort trekken. Een tweede vakantie is ‘Adembenemend Ardennen’, met 22 jongeren en 18 Ami’s. Een laatste vakantie is ‘Hit The Road – Frankrijk’, waarbij het een weekje genieten is van de Franse cultuur, met een nachtje op hotel in Parijs als hoogtepunt.”

Wachtlijst

”De inschrijvingen zijn gestart op 27 november, maar na slechts twee dagen waren al bijna alle plaatsjes volzet. “Daarom zetten we nu alles op alles om ons vakantieaanbod verder uit te breiden, zodat we alle jongeren op de wachtlijst ook kunnen meenemen op vakantie deze zomer.”

“Deze bijdrage van de toneelkring is daarom erg belangrijk, want enkele andere middelen zijn weggevallen. Omdat vakanties geen winst maken, proberen we doorheen het jaar enkele leuke acties te organiseren om de kas te spijzen.”

