Tom Anthone is nieuwe voorzitter ARKO: “Eerst inwerken, dan de raad nieuw leven inblazen”

ARKO, de Aalbeekse Raad voor Kultuur en Ontspanning, heeft sinds maart een nieuwe voorzitter, de 25-jarige Aalbekenaar Tom Anthone. Hij heeft er de eerste vergaderingen op zitten, tijd dus voor een gesprek.

ARKO groepeert de erkende jeugd- en cultuurverenigingen van Aalbeke en is als verenigingsraad het aanspreekpunt voor de stad Kortrijk. “Het is eigenlijk de culturele werkgroep van Aalbeke.”

Tweejaarlijks wordt door ARKO de Aalbeekse Verdienste uitgereikt aan een persoon of aan een organisatie die in de voorbije jaren belangrijk is geweest voor de naam en de faam van Aalbeke. Als koepel van de verenigingen van Aalbeke en de Markesteert probeert ARKO de samenwerking te bevorderen en het dorpsleven te stimuleren. Daarbij werkt ARKO nauw samen met het bestuur van het Ontmoetingscentrum. Er zijn zo’n tien vergaderingen per jaar.

Tom Anthone is de nieuwe voorzitter van ARKO. Hij woont in Aalbeke met zijn vriendin Chavelli Herpoel in Aalbeke en is leerkracht in het lager onderwijs. Tom geeft les in het eerste leerjaar van basisschool Kinderland.

We proberen iets te betekenen voor Aalbeke en de verenigingen in ons dorp

Hij was al twee jaar vertegenwoordiger voor Chiro Korneelke bij ARKO. “Er kwamen later ook andere vertegenwoordigers van de Chiro in de raad want ik kreeg andere taken”, vertelt Tom die ook drie jaar groepsleider van Chiro Korneelke was. “Door bij Aalbeke Feest te komen, heb ik opnieuw kunnen deelnemen aan de vergaderingen van ARKO. In september vorig jaar ging ik er weer naartoe. Ik vernam dat David Carrein iemand zocht om hem te vervangen als voorzitter. Aanvankelijk zou ik deze taak nog niet op mij nemen, maar omdat er niemand anders zich aanmeldde, wou ik het een kans geven. Het is dus wel vroeger gegaan dan verwacht.”

Tom heeft ondertussen zijn tweede vergadering als voorzitter achter de rug. Het is zijn taak om er alles in goede banen te leiden en oplossingen te zoeken als er problemen zijn. “We willen met ARKO verenigingen ondersteunen als dat nodig blijkt. Momenteel draaien alle verenigingen hier goed. Ik wil eerst eens kijken hoe alles reilt en zeilt. En omdat er niet altijd evenveel mensen naar de vergaderingen komen, wil ik de raad nieuw leven in blazen om het aantrekkelijker en functioneel te maken. We proberen iets te betekenen voor Aalbeke en de verenigingen in ons dorp. Het zal wat tijd vragen om alles onder de knie de krijgen.”

Als voorzitter van ARKO zetelt Tom nu ook in de plaatselijke OC-raad.