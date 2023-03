TK Vlamertinge turnt sterk op provinciaal kampioenschap

Het wedstrijdseizoen toestelturnen voor jongens en meisjes van het B-niveau is volop aan de gang. Bij Turnkring Vlamertinge werden enkele sterke prestaties neergezet.

Bij de meisjes B12 behaalde Camille Devisch op het provinciaal kampioenschap zilver. In de laatste voorronde turnde ze de pannen van het dak en zo behaalde ze een eerste plaats in het open provinciaal klassement. Bij B13 turnden er vier gymnasten voor TK Vlamertinge. Kim Verdru werd negende, Laïs Barbiez zesde, Margot Debel vijfde en Louise Mahieu mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. In de categorie B14-15 jaar haalde Hayley Depoorter als eerstejaars een twaalfde plaats. Rani Goeman turnde nette oefeningen en liet geen steekjes vallen. Ze werd provinciaal kampioen. Bij de B16+ werden Alyx Leleu en Jade Ternier respectievelijk negende en vijftiende.

Bij de 9- en 10-jarige jongens behaalden Daouda Emmanuel Camara, Marcel Devrieze en Baue Clarebout zilver. Bij de B11 eindigden Lex Sohier en Sander Honoré op de vijfde en zesde plaats. Bij de B13-14 jaar werd Endy Mkhitaryan vierde, Andreas Verroye zesde en Matthias Decherf zevende. Mats Nolf mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. Cashille Capgras stond als eerstejaars goed zijn mannetje bij de B15 en werd vijfde. Bij de B16+ werd Milo Coudyser vijfde en was Josse Demyttenaere goed voor een bronzen medaille. (EG)