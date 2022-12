Tine Verhaeghe helpt ook mee op het kerstboksgala: “Liefst aan de slag waar ik de kampen niet kan zien”

Het boksgala in Izegem op kerstdag is al sinds decennia een traditie. De organisatie is in handen van Rudi Compernol (Boks Izegem) en Boxing Team Houtland (Filiep Tampere en Delfine Persoon). Maar die kunnen sinds jaar en dag ook rekenen op heel wat vrijwillige helpende handen. Wij maakten in ‘bokslokaal’ Yin Yang van Sabine Mortier en Stefaan Lamsens in Gits kennis met Tine Verhaeghe.

Tine Verhaeghe (49) is zelf uit het sportieve hout gesneden. Naar café Yin Yang in de Stationsstraat in Gits is ze te voet afgezakt. “Ik woon hier op de wijk hierachter”, zegt de mama van Jutta (19) en Cis (17). “Zelf heb ik altijd volleybal gespeeld, in Gits en ook Diksmuide. En toen ik stopte, ben ik gaan lopen en fietsen.” En het is via het fietsen dat ze Delfine Persoon echt leerde kennen. “Tussen de kampen door gaat Delfine graag fietsen, maar Filiep heeft niet graag dat ze dat in groep doet. Uit vrees voor valpartijen. Maar in je eentje rijden is ook maar saai, dus ging ik met haar mee. Ik ben ook iets groter dan haar, ze kan bij mij perfect in het wiel uit de wind zitten.”

Eerste kerstgala in 1979

En zo belandde Tine ook in de vrijwilligerspoule van BTH (Boxing Team Houtland). Daar werd ze onder meer met open armen ontvangen door Stefaan Lamsens en Sabine Mortier. Zelf is Stefaan, afkomstig uit De Ruiter, oud-doelman. “Maar het voetbal volg ik niet echt meer, boks daarentegen wel. Ik geloof dat ik in 1979 voor het eerst ben gaan kijken in Izegem, het was de tijd van Filiep Tampere als bokser”, lacht Stefaan. “Ik was er ook al bij van bij de oprichting van de club. En Delfine kende ik nog van toen ze als tiener judo deed in Hooglede en later Ingelmunster. We hebben haar samen met mijn zoon vaak naar trainingen en wedstrijden gevoerd. Ze was hier dan ook goed thuis”, herinnert Stefaan zich.

“In Izegem kunnen we een beroep doen op een vaste equipe van lokale medewerkers”

Ondertussen maakte Delfine een impressionante carrière als bokser. Tine bood zich ook aan om administratieve taken te doen. “Ik werk het liefst op de achtergrond. Weet je, ik zie dat niet graag boksen. Ik help op de meeting, maar meestal in de bar of zo. Dan zie ik het niet. Ook daar heb je volk nodig natuurlijk. Andere vrijwilligers staan liever op plaatsen waar ze wel een goed zicht hebben op de kampen.”

Judoka en voetballer

Maar Tine werd ook wat door haar kinderen naar de bokssport geduwd. “Cis voetbalt bij KM Torhout, daar doen ze het als team erg goed en speelden ze al jaren op rij kampioen. Jutta zit ondertussen al op kot in Antwerpen. Ze zit aan de topsportschool en heeft er Dirk Van Tichelt als coach. Ze hebben ook al eens bokstraining gevolgd, maar ik zie ze liever niet boksen”, bekent de mama. “Maar die trainingen, daar heb ik geen probleem mee.”

Een zevental jaar geleden kreeg Tine een onverwachte vraag van haar kinderen. “Hun cadeauwens voor onder de kerstboom was een kaart voor het kerstboksgala. Dus kon ik haast niet anders dan ook meegaan.” Ondertussen was ook Tine helemaal in het team rond Delfine geïntegreerd. “Van het sportieve hoeven wij ons niets aan te trekken, dat doen Filiep en Delfine. Mijn taak bestaat er vooral in alle paperassen in orde te brengen. Dat gaat over facturen, uitbetaling van boksers, subsidiedossiers bij Sport Vlaanderen,… Het is ook niet altijd allemaal even simpel. Je moet over heel wat gegevens beschikken en het gebeurt wel eens dat die buitenlandse boksers hun paspoort niet bij hebben.”

Aan de slag in vipcafé

Een affiche samenstellen voor de kerstmeeting is niet de makkelijkste taak. De buitenlandse boksers verblijven meestal van de dag voordien in het land, wat wil zeggen dat ze kerstavond zonder hun familie moeten doorbrengen. “Er staan heel wat mooie kampen op het programma”, zegt Stefaan. “Thibault George vecht om de Vlaamse titel tegen Sadaam Da Silva Caetano.” Het is ook weer uitkijken naar de kamp van Timur Nikarkhoev die ondertussen van Wallonië naar Brugge is verhuisd. “Je bent maar de dag zelf zeker wie van de boksers opdaagt natuurlijk. In de voorbereiding worden al eens blessures opgelopen, het is dus ook vaak zoeken naar vervangers als tegenstander”, legt Stefaan uit.

Wie Tine op kerstdag aan het werk wil zien, zal zich naar het vipcafé moeten begeven. Ook Sabine helpt er waar nodig. “Op kerstdag is er geen viplunch, de mensen hebben al genoeg achter de kiezen met de feestdagen.”

Kleine wereld

Stefaan is de man die postvat bij de entree. “Ik ken die boksers en hun entourage, dan weet je wie je naar waar moet sturen. Na al die jaren ken je iedereen, het is ook een kleine wereld natuurlijk. In Izegem hebben we ook het geluk een beroep te kunnen doen op een equipe van Izegemse vrijwilligers, die alles daar door en door kennen. Dus moeten we zelf minder mensen optrommelen.”

Tine is leerkracht en staat voor het vijfde leerjaar in Gits Groeit, de basisschool in de gemeente waar ze zelf geboren en getogen is. Ze heeft ondertussen ook een hechte band met Delfine. “Ik ben natuurlijk supporter van haar, maar ik zie het liever niet als ze aan het kampen is. Maar ik ben er dus wel vaak bij op de achtergrond. En als ze dan eens in het buitenland moet boksen, dan stuur ik een dag of twee na haar kamp een berichtje. Als de storm wat is gaan liggen.”

De kaartenverkoop wordt gecoördineerd vanuit Yin Yang. Maar ook in Kaffee Lagaar (Izegem), café de Boksneuze (Lichtervelde) en Harley Davidson West-Vlaanderen (Roeselare) kun je kaarten kopen. De weging vindt plaats op zaterdagavond 24 december om 17 uur in het Parkhotel Roeselare.