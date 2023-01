Tine Devoghel is de Krak van Ieper: “Onze eigen concerten zijn echte totaalspektakels”

Bij de Ieperse Krak is muziek de rode draad doorheen haar leven. Zowel privé als professioneel is Tine Devoghel immers begeesterd door toonladders en muziekinstrumenten.

De liefde voor muziek ontpopte zich bij Tine op 11-jarige leeftijd. “Ik heb twee broers en vijf zussen en toen de oudste zus met de muziekacademie startte, was het destijds logisch dat iedereen volgde, liefst elk met een ander instrument. Ik speelde in de harmonie van Veurne, en toen Nico (Logghe, haar echtgenoot, dirigent van de Koninklijke Harmonie Ypriana en directeur van dé Academie, red.) er dirigent werd, kregen mijn broer en ikzelf de kans om aan te sluiten bij de Jeugdharmonie Ypriana. Het was een geweldige tijd, we deden mee aan internationale wedstrijden, gingen op muziekreis, namen een cd op… Onvergetelijke ervaringen en herinneringen.”

Inspirator Nico

“Zo was Nico als van jongs af aan een inspirator voor mij. Maar evenzeer hebben heel wat leerkrachten een belangrijke rol gespeeld in mijn muzikale ontwikkeling, zoals Ilse Vromans, mijn fluitleerkracht die later ook een goeie vriendin is geworden. Ook heel wat docenten uit mijn bacheloropleiding in Antwerpen en het Conservatorium in Gent hebben zeker een blijvende indruk nagelaten.”

Dirigent De Reutelnoot

Zelf zette Tine ook op jonge leeftijd haar eerste stappen als dirigent. “Ik was 15 toen ik in de middelbare school in Veurne het dirigeerstokje opnam. Met het schoolorkest traden we op tijdens vrije podia, opendeurdagen en schoolvieringen. In 2002 kreeg ik de vraag om De Reutelnoot, een volkszanggroep uit Beselare, te dirigeren. Ik aarzelde, maar achteraf gezien bleek het een goede beslissing. Ik kwam terecht in een fijne en warme groep waar ik mezelf kon zijn en mocht er een eigen repertoire uitwerken. Ik heb hen 17 jaar met hart en ziel geleid. In 2005 startte ik dan met het Houtlands Jeugdensemble onder de vleugels van het Houtlands Harmonieorkest. Een jaar later begon ik als dirigent van Chorus, het vierstemmig gemengd koor uit Ieper met vast begeleidingsensemble. De eigen concerten zijn uitgegroeid tot echte totaalspektakels van muziek, woord, dans en beeld. Ik hou enorm van die veelzijdigheid. IKO, het Iepers Kinderorkest en kleine broertje van de Ypriana, zag het levenslicht in 2014. En in oktober 2019 werd het jeugdkoor van Chorus boven de doopvont gehouden.”

“We hebben bij Chorus een 85-koppig koor met begeleidingsensemble en het jeugdkoor telt momenteel ruim 30 jongeren. Ik ben best wel trots op wat ik met hen samen kan en mag verwezenlijken. En als klap op de vuurpijl nog deze Kraktitel in de wacht slepen: dat is de kers op onze taart. Voor mij zijn alle mensen die zich inzetten voor cultuur en het verenigingsleven dé Kraks van Ieper. Zeker ook de mensen die heel vaak achter de schermen werken en zelden of nooit de ‘spotlights’ halen: zij zijn echt onmisbaar!”

Tine weet heel goed wat ze wil. “Het Concertgebouw in Brugge behoort zeker tot mijn favorieten als droomlocatie voor een optreden. Het is ook een stille wens om internationaal te gaan, wie weet ooit op een prachtlocatie, zoals The Royal Albert Hall in Londen.”

Wat is jouw mooiste muzikale moment als toeschouwer van een optreden? “Ik geniet echt als de muziek binnenkomt, als het af is en als de muzikanten het speelplezier tot bij de luisteraar overbrengen. Een optreden dat me zal bijblijven, is het Remembrance concert in The Royal Albert Hall in Londen in 2016, in het bijzijn van Queen Elisabeth.” Zou je ooit meedoen aan een zangwedstrijd als The Voice of Eurosong? “Ik denk niet dat ik als solozangeres in een wedstrijd als The Voice of Eurosong ver zou geraken, maar een performance met ons koor neerzetten op een groot podium: dat zie ik me wel doen. Een groep sturen en begeesteren, dat is wat ik het liefste doe.” Waar kun je zelf van genieten als je niet met muziek bezig bent? “Heel veel vrije tijd heb ik niet, want die gaat tussendoor naar huishoudelijke taken of allerhande dingen die geregeld moeten worden. Een goeie wandeling, eens lekker gaan eten, een massage: daar kan ik ook echt van genieten. En uiteraard kan ik er echt van genieten om ontspannen naar muziek te luisteren.”