Timmeriedarters Zonnebeke bekronen kampioenen

De Timmeriedarters huldigden hun kampioenen van het afgelopen seizoen in hun lokaal herberg D’ Oude Timmerie in Zonnebeke. In de A-reeks won Guillermo Lozie voor Gianno Van Exem. In de B- reeks werd Kevin Leroy kampioen, op de voet gevolgd door Steve Vandierendock. Als eerste vrouw deelde Jennifer Borra ook in de prijzen. We zien hier de gelauwerden samen met de bestuursleden. Op zondag 12 januari geven ervaren spelers een initiatiecursus en op zondag 26 januari wordt het startschot gegeven voor het nieuwe jaar 2025 in hun lokaal. (foto ZB)

Foto en os ZB