Tiende Pastoriefeesten gaan te water, te land en in de lucht in Zerkegem

Zondag vinden in Zerkegem (Jabbeke) de tiende Pastoriefeesten plaats. De knaldrang was groot, want het Spel zonder Grenzen was meteen volboekt met 16 ploegen van 4 personen. Kinderen kunnen in de voormiddag wel nog gratis proeven… van de proeven.

“Onze organisatie in 2010 deed ons als Zerkegemnaren heel nostalgisch terugdenken aan de Pastoriefeesten zoals die werden georganiseerd in de jaren 70 en 80. Toen was dit nog in de privétuin van de pastorie en werden er allerlei activiteiten, spelletjes en optredens georganiseerd. De Pastoriefeesten waren terug thuis en zo hebben we ook die naam gekozen voor onze eigen organisatie. Na twee jaar covidbelemmeringen zijn we heel blij dat we opnieuw kunnen organiseren. We hebben verschillende ploegen moeten ontgoochelen omdat we heel snel volzet waren. Het waren dit jaar Tomorrowland-toestanden bij het inschrijven”, lacht Peter Demey van de Wallestekkers.

Proeven van proeven

“Dit jaar hebben we een hoogteproef, fietsproef, vlotproef, schietproef, Sumoproef en een airtrackproef. We gaan dus te land, te water en in de lucht. Er is een mix nodig van kracht, uithouding, snelheid, strategie en behendigheid. Heel belangrijk is dat kinderen in de voormiddag veel van deze proeven gratis mogen uitproberen. Wanneer ze enkele proeven hebben gedaan, mogen ze zelfs nog een prijsje kiezen uit onze speelgoedwinkel.”

“Tegelijkertijd met deze feesten zijn er de activiteiten van het feestcomité. Er is van ’s morgens vroeg een rommelmarkt in de omgeving van de kerk. En in zaal Sarkoheem heeft er voor de 65ste keer een Vlaamse kermis plaats, met een barbecue op de middag en doorlopend een missietentoonstelling.” (PA)