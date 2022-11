Tien jaar Probus Wyndaele

De vereniging Probus Wyndaele heeft haar tiende verjaardag gevierd. De club telt een 30-tal leden, hoofdzakelijk uit Torhout en de buurgemeenten, maar geniet al bij al maar mondjesmaat bekendheid.

De voorzitter is Monique Coucke (Ichtegem), de vicevoorzitter Jef Blomme (Torhout), de secretaris Joël Tally (Torhout), de penningmeester Linda Wildemauwe (Ichtegem) en de protocolchef Gilbert Dekoninck (Torhout).

Probus is een internationale organisatie die in 1964 in Groot-Brittannië opgericht werd. Ze heeft niet de status van een serviceclub en leidt een totaal onafhankelijk leven, los van commerciële of publicitaire bedoelingen. Regionaal, nationaal en wereldwijd kunnen er banden gesmeed worden met andere Probus-afdelingen.

“Probus Wyndaele verenigt personen met verschillende professionele achtergronden”, vertelt secretaris Joël Tally, ooit jarenlang directeur van het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis (nu AZ Delta). “Het gaat om mensen die de leeftijd hebben bereikt waarop ze hun beroepsactiviteiten volledig of grotendeels hebben afgebouwd. Allen hadden leidinggevende functies, een vrij of zelfstandig beroep of functioneerden in de academische wereld. Ze droegen een sociale en/of economische verantwoordelijkheid. Bij Probus ontmoeten ze elkaar in een ongedwongen sfeer.”

De leden van Probus mogen verschillende ideologische, politieke of religieuze opvattingen hebben. Ze verbinden zich er wel toe om op vaste tijdstippen elkaar te ontmoeten in een geest van vriendschap en verdraagzaamheid. (JS)