Tieltse vzw WOP! lanceert nieuwe website

De Tieltse vzw achter de verpakkingsvrije winkel in de Bruggestraat heeft een volledig nieuwe website. Op www.vzwwop.com vinden bezoekers voortaan meer beeldmateriaal, infografieken en concrete tips om afval te reduceren en duurzamer te leven.

Vzw WOP!, een letterwoord voor Wijzer Omgaan met de Planeet, werd in 2019 opgericht. In december van dat jaar opende de vzw ook de verpakkingsarme winkel Bokaal in de Bruggestraat.

“Bijna vier jaar later en veel ervaringen rijker mikken we op een nog groter bereik”, legt voorzitter Bert Reubens uit. “We brengen geen geitenwollensokkenverhaal, maar staan met beide voeten in de realiteit. Het is per slot van rekening in het belang van ons allemaal om zorg te dragen voor onze planeet en voor elkaar. Met onze nieuwe website willen we mensen wakker schudden met feiten, maar tegelijk willen we ook iedereen warm maken zelf actie te ondernemen, met haalbare tips voor een duurzamer leven.”

Nieuwe sensibiliseringscampagne

Naar aanleiding van de Zero Waste Week van 8 tot 14 mei plant WOP! een nieuwe sensibiliseringscampagne. Zo werden de infografieken op de website op grote banners gedrukt en zullen die de komende periode alomtegenwoordig zijn op de activiteiten van de vzw.

Het volledige activiteitenprogramma is te vinden op www.zerowasteweektielt.be. De ontwikkeling van de nieuwe website en infografieken is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit de Tieltse Mondiale Raad, via het project ‘Zichtbaar Duurzaam’. (SV)