Tieltse keizer Davy Stekelenburg kijkt er alvast naar uit: “Na drie jaar eindelijk weer carnavalsfeest”

Davy Van Stekelenburg werd drie keer verkozen tot carnavalsprins en draagt dus de titel van keizer. Samen met zijn man Dony, overigens ook carnavalskoning, kijkt hij na drie jaar onderbreking uit naar het carnavalsweekend.

Davy Van Stekelenburg is een op en top Tieltenaar. “Mijn naam klinkt Nederlands, er is ook een Nederlandse doelman (Maarten Stekelenburg, Ajax, red.) die de naam draagt. Het zou afkomstig zijn uit de buurt van Breda, maar dat moet in mijn geval dus al van enkele generaties geleden zijn.”

Hoe belandde je in de carnavalswereld?

“In 2004 heb ik me voor het eerste kandidaat gesteld om stadsprins te worden, van dan af had ik de smaak helemaal te pakken. Ik maak ook graag leute en ambiance, het is me dus eigenlijk op het lijf geschreven. In 2004 ging ik met de zege aan de haal, in 2006 won ik voor een tweede keer en in 2009 voor de derde maal. Zo werd ik dus koning en keizer. Dony, mijn echtgenoot, is ook koning. Samen hebben we dus al vijf titels.”

Hoe intensief is de voorbereiding op de verkiezing?

“Het is best wel intens. Je moet campagne voeren, kaarten verkopen en ook een act en een speech ineen knutselen. Mijn moeder maakte altijd mijn kleren die ik tijdens die acts droeg, mijn nichtjes traden met mij op. Het is ook steeds moeilijker om kandidaten te vinden, wellicht ook omdat er toch wel wat werk in kruipt.”

Lopen jullie dit jaar mee in de stoet?

“Nee, de stoet op zondag zullen we als toeschouwer bekijken. Maar op zaterdag zijn we er wel bij. Dan is het carnavalsbal en fungeren Dony en ik als ceremoniemeesters. Dan moeten we onder meer de zangers die optreden, maar ook de groepen van buiten Tielt die te gast zijn ontvangen. Er is onder meer een delegatie uit Genk, maar ook uit de Tieltse partnerstad Groß-Gerau. Op zaterdag wordt ook de nieuwe stadsprins en sleutelfee verkozen, ook het aftredende prinsenpaar is dan gebruikelijk te gast. Het is meestal dan een vol huis in de Europahal. Voor ons is dat ook genieten hoor. We zijn wel bezig natuurlijk, maar we kunnen mee feesten. En het hoogtepunt is het uitbrengen van de carnavalsdronk Alaaf, waarbij je de rechterhand naar je linkerslaap brengt. Een traditie die over kwam waaien uit Keulen.”

“Op zondagmiddag nuttigen we ons ‘katermaal’ om er opnieuw tegenaan te kunnen”

Het wordt ongetwijfeld een feest tot in de vroege uurtjes. Zien jullie dan nog je bed of wordt het een nachtje doortrekken?

“We slapen wel even, maar kort en krachtig. Maar we moeten al snel weer uit de veren. Om 11.11 uur is er immers de receptie aan het stadhuis. En daarna nuttigen we ons katermaal, stevige, vettige kost zodat we weer een laagje leggen om een nieuwe feestdag aan te kunnen. Daarna vertrekt iedereen naar de stoet die in de Sint-Jansstraat start en over de markt gaat. Maar ze geven jammer genoeg stormweer uit, ze voorspellen veel wind en regen. Het zou sneu zijn mocht de stoet daardoor niet kunnen uitgaan, we zitten al drie jaar te wachten en er is al veel energie gestopt in het maken van die wagens. Na de stoet is er nog een afterparty, opnieuw in de Europahal. En op maandag? Dan is het platte rust!”

Feesten met carnaval is jullie ding, maar trek je er anders vaak op uit?

“Jazeker. En vooral in Tielt. We hebben hier ook alles: van leuke winkels tot toffe horecazaken. Voordeel is dat we hier te voet meteen in het centrum staan, je hoeft dus de wagen niet te nemen. En we steken de plaatselijke horeca ook graag een hart onder de riem, door corona en de hoge energieprijzen hebben ze al wat klappen moeten verwerken. We gaan hier dus graag uit. We weten altijd wanneer we vertrekken, maar niet altijd wanneer we terug thuis zullen zijn…”

Door je deelname aan tv-programma’s ben je ondertussen ook een bekende Tieltenaar.

“Ik nam nog deel aan Valkuil, het VTM-programma gepresenteerd door Kurt Rogiers. Maar vooral ook de passage in Komen Eten in 2013, nu dus al tien jaar geleden, is bij gebleven. Ook toen zat er een vleugje carnaval in de uitzending en ik won. De laatste uitzending was de donderdag voor het carnavalsweekend en in een Mustang mochten Dony en ik voor de stoet rijden. We hebben toen wel de parade wat opgehouden, we moesten overal de mensen groeten. Het was echt zot. Voor Komen Eten had ik toen ook zangeres Leah Bien uitgenodigd, ze is overigens ook op ons huwelijk negen jaar geleden komen zingen.”

Jullie verzorgen ook de recepties van de stad Tielt!

“Ja en zo leer je natuurlijk ook veel mensen kennen. Vorige week was er in de Europahal de bedanking van de vrijwilligers, met ruim 600 mensen. Maar we hebben een goed op elkaar ingespeelde equipe. We zijn vaak van dienst op de recepties van de huwelijken, maar uiteindelijk hebben we door corona ook twee jaar bijna niets kunnen doen. Hopelijk moeten we dat nooit meer meemaken en is dat definitief achter de rug.”