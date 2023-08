Tieltse kaarters- en teerlingenclub De Link zet kampioenen in de bloemetjes

De leden van kaarters- en teerlingenclub De Link uit de Tieltse St-Jozefsparochie kwamen woensdag samen in Hoeve Ten Eekhout in Pittem. Daarbij werden de kampioenen van het afgelopen seizoen in de bloemetjes gezet.

Hubert Devooght (kampioen bieden), Hilaire Vereecke (kampioen manillen) en Frieda Callens (kampioen teerlingenbak) namen elk een beker geschonken door de stad Tielt in ontvangst.

Geen inschrijvingsgeld

De club, die 25 jaar geleden ontstond uit de buurtwerking rond de Sint-Jozefskerk, telt ruim zestig leden. Onder het motto deelnemen is belangrijker dan winnen wordt er iedere tweede woensdag van de maand om 14 uur gespeeld in de zaal in de Mgr. Van Hovestraat 2 in Tielt.

Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Per speeldag betaal je 2 euro lidgeld. Bij het onthaal krijg je gratis een lekkere koffie met koekje. Geïnteresseerden zijn steeds welkom. De volgende speeldag is op woensdag 13 september.