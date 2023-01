Tieltse Blaaskapelle pakt uit met nieuwjaarsconcert

De Tieltse Blaaskapelle organiseert op zondag 29 januari een nieuwjaarsconcert. Daarin nemen ze je mee naar Beieren en Oostenrijk. Na het aperitief kunnen de aanwezigen ook genieten van beenham met frietjes.

De Tieltse Blaaskapelle is er helemaal klaar voor om de woelige coronaperiode achter zich te laten. “We namen in 2022 deel aan een wedstrijd voor blaaskapellen in Tienen, waar we met ons korps 92% haalden in de bergklasse en daarmee tweede eindigden. De jury noemde ons orkest eentje om van te genieten”, vertelt kapelmeester Mario Spiessens.

Beieren

“We hebben er nu zin in om voor eigen publiek een nieuwjaarsconcert te brengen. Daarin nemen we je mee naar het prachtige Beieren en Oostenrijk en ook de Böhmische muziek zal niet ontbreken.” Er treden daarnaast een aantal solisten aan, onder andere op klarinet, flugelhorn en piccolo.

Het nieuwjaarsconcert vindt plaats op zondag 29 januari in Club 77 in Schuiferskapelle en gaat van start om 10.30 uur. Tickets kosten 7 euro, aperitief uit de Moezel inbegrepen. Wie achteraf nog wil genieten van beenham met frietjes en een dessert, betaalt 20 euro, concert en aperitief incluis. Kaarten via alle leden of tickets@blaaskapelle.be. (LDW)