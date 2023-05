Tielts Kamerkoor Ultreya heeft nieuw bestuur

Kamerkoor Ultreya uit Tielt heeft een vernieuwd bestuur. Voormalig ondervoorzitter Hilde Decoene neemt voortaan het voorzitterschap over van Bart Vande Vyvere, die ondervoorzitter wordt.

Naast Hilde Decoene en Bart Vande Vyvere bestaat het bestuur uit Steven Verplancke (dirigent), Bart Sabbe (sociale media), Lieve Veranneman (penningmeester) en Wivine Debever (secretaris). Ann De Bruyne heeft als penningmeester afscheid genomen, maar blijft wel zingend lid.

Op zondag 11 juni om 11.15 uur is er het aperitiefconcert Matinee in de kapel van de zuster O.L.V. van Zeven Weeën in de Bruggestraat 29 in Ruiselede. Onder leiding van Steven Verplancke wordt hedendaagse muziek gebracht. Tom Hoornaert, voormalig dirigent, staat in voor de begeleiding. Het concert is ten voordele van de vrienden van Mufunga.

Kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar bij de koorleden, via reservatie@ultreya.be of op 0494 15 91 38. (SV)