Thijs Vergote aangesteld tot Sint-Elooisdeken

Thijs Vergote uit de Lenteakkerstraat werd aangesteld tot nieuwe Sint-Elooisdeken in een organisatie van de Landelijke Gilde, KLJ en Ferm. Er was een dessertbuffet voor 110 personen in het JOC, een eucharistieviering in de Sint-Amandskerk en een avondfeest voor 151 aanwezigen in De Cultuurfabriek. Centraal stond Thijs, de 25-jarige zoon van Luc en Ann Vergote-Defour. De Sint-Elooisdeken 2024 komt uit Ferm-middens en heet Julie Vancompernolle uit de Rozestraat 79. Op onze foto zie je de verschillende Sint-Elooisdekens met van links naar rechts Dieter Vanneste, Geert Spriet, Ann Defour, Steven Debackere, Thijs Vergote, Frans Verdure, Els Defour en Gino Tack. (Patrick D./foto FODI)