Thijs Vergote (25) volgt Gino Tack op als Sint-Elooisdeken

Op zaterdag 2 december vieren de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ het Sint-Elooisfeest, met een dessertbuffet in ’t JOC, eucharistieviering in de Sint-Amandskerk en een feestmaaltijd in De Cultuurfabriek. De Sint-Elooisdeken 2023 is Thijs Vergote.

Thijs (25) is de zoon van Luc en Ann Vergote-Defour uit de Lenteakkerstraat. Beroepshalve werkt hij als schrijnwerker bij De Bosbeke in de Rozestraat. Hij is ook in bijberoep schrijnwerker. Sinds 2018 is Thijs samen met Melanie Bohez uit Hulste. Thijs speelde als verdediger bij KFC Meulebeke. Hij begon bij de duiveltjes en stopte op 18-jarige leeftijd. Twee jaar eerder sloot hij zich aan bij KLJ Ingelmunster. Hij was één jaar lid en werd daarna bestuurslid, om dan ook nog drie jaar voorzitter te zijn. Vorig jaar stopte hij als voorzitter.

Hoogdag

Thijs denkt heel positief terug aan zijn KLJ-periode. “Het waren drukke tijden. Ik kwam als eerste toe en vertrok vaak als laatste. De mooiste momenten? Het jaarlijks kamp en ons feestweekend. Ik deed veel levenservaring op. Ik leerde mensen beter kennen en heb mij ook wel eens vergist in iemand”, bekent Thijs, die wél nog altijd met een ‘trofee’ mag pronken. Thijs leerde immers zijn vriendin Melanie kennen bij de KLJ. Zij was actief bij KLJ HuBa. “We kwamen elkaar tegen op fuiven. Melanie is nu ook lid van KLJ Ingelmunster.” Is Thijs blij dat hij tot Sint-Elooisdeken wordt aangesteld? “Ik werd verkozen toen ik nog KLJ-voorzitter was, maar toen kwam corona en het werd twee jaar uitgesteld. Ik volg Gino Tack op als Sint-Elooisdeken. Samen met Melanie kijk ik uit naar 2 december. Voor mezelf wordt het een hoogdag met maar een beetje alcohol, want we moeten alert blijven”, knipoogt Thijs. (Patrick D.)

Voor KLJ-leden: 55 euro (all-in). Enkel dansfeest vanaf 23 uur, inclusief drank à volonté: 20 euro. Info: 0473 58 16 54 (KLJ-voorzitter Wouter Rottey).

