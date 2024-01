Thierry (53) is nieuwe voorzitter Feestcomité Moerbrugge: “Ik heb niet zo lang getwijfeld”

Thierry Cleynhens (53) werd door de bestuursleden van het Feestcomité Moerbrugge verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Joeri Coenye op.

Thierry is gehuwd met Heidi Vermeersch en de papa van drie: Kenneth, Kaylee en Yinthe. Hij is zaakvoerder van de NV Cleynhens, een toeleveringsbedrijf in de metaalsector in de Legeweg in Oostkamp. Hij is al 6 jaar een van de bestuursleden van het Feestcomité Moerbrugge dat tal van evenementen in Moerbrugge voor zijn rekening neemt zoals Proef Moerbrugge, het kermisweekend, de aankomst van Sinterklaas en de jaarlijkse herdenking van de slag om Moerbrugge. Als nieuwe voorzitter volgt Thierry Joeri Coenye op, die sinds 1 januari 2015 het voorzitterschap op zich nam.

“Toen de vraag kwam om voorzitter te worden, heb ik niet lang getwijfeld. We hebben binnen het Feestcomité een sterke bestuursgroep en medewerkers. Het is een groep die goed samenwerkt en nu Joeri zijn mandaat teruggeeft aan het comité, wil ik ervoor zorgen dat we onszelf op dezelfde manier blijven inzetten voor Moerbrugge en zijn inwoners. Veel zal er eigenlijk niet veranderen. Het Feestcomité levert goed werk en waarom een winning team veranderen. Dat zou niet verstandig zijn. Waar ik wel, in mijn functie van voorzitter, wil op werken is gewoon het werk nog wat meer verdelen en de verschillende werkgroepjes verder uitwerken. Met andere woorden het uitstekende werk van Joeri verderzetten”, weet de nieuwe voorzitter te vertellen.

Een jaar met ambities

Het zal voor Thierry een jaar van veranderingen zijn. Naast zijn nieuwe voorzitterschap is hij ook een van de actieve leden van 8020Blauw, dat dit jaar als liberale familie naar de gemeenteraadsverkiezing stapt. Op de vraag of zijn professionele activiteiten, het voorzitterschap en zijn politiek ambities te combineren zijn, antwoordt hij: “Er zijn veel personen in de politiek die in een bestuur, comité of organisatie zitten, en ze hebben bijna allemaal ook nog een beroep uit te oefenen. Waarom doen ze dat? Omdat het allemaal personen zijn die zich willen engageren voor onze samenleving. Mijn ambities die ik nog heb in politiek zijn zeker combineerbaar met het Feestcomité, maar het moet wel gescheiden blijven.” (GST)