Thibault Maertens wint het Kuurns kampioenschap sacochewerpen

Zaterdagnamiddag kwamen op De Leiehoek in Kuurne heel 40 deelnemers bijeen om er ongegeneerd vrouwenhandtassen te gooien tijdens het Kuurns kampioenschap sacochewerpen.

Veertig deelnemers daagden op om het tegen elkaar op te nemen, waaronder 31 stoere mannen, één vrouw en acht kinderen. Bij de vrouwen maakte de worp van de sacoche een vlucht van 12 meter. Bij de mannen ging het er iets heftiger er aan toe.

Parasol moet eraan geloven

Een parasol, waar een van de worpen op terecht kwam moest er zelfs aan geloven. Een andere favoriete landplaats van de vliegende handtas was het dak van de toiletcontainer.

Meer dan 25 meter ver

Winnaar van de wedstrijd werd dit jaar Thibault Maertens die zijn sacoche maar liefst 25,80 meter ver gooide. “Het is duidelijk dat onze Kuurnse mannen niet verlegen zijn om met een vrouwenhandtas gezien te worden”, lacht Hanne Noppe van het organiserend comité.

“Ze stonden zelfs in rij aan te schuiven om ermee te kunnen werpen. De spelregels zijn eenvoudig van het kampioenschap, elke deelnemer gooit met dezelfde handtas om zo niemand te kunnen bevoordelen. Wie een worp doet over de gooilijn of de handtas buiten het aangeduide gooigebied doet landen, heeft een ongeldige worp gedaan die niet in aanmerking komt voor het klassement.”

(BRU)