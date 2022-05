Theatergezelschap Grimmas debuteert met ‘Eclair’

Grimmas is een nieuw theatergezelschap dat ontstaan is uit een groep gemotiveerde toneelspelers. Hun eerste stuk is een leuke komedie en kreeg de titel ‘Eclair’. Op vrijdag 27 mei vindt de première plaats in CC de Wissel.

“Afgelopen zomer werden er plannen gemaakt om een nieuwe theatergroep op te richten”, vertelt voorzitter Marc Backx. “Grimmas kwam tot leven en het grote werk kon beginnen. Een groep Wingenaars stond al enkele keren op het podium en dit bij een andere toneelvereniging die intussen gestopt is.”

“De speelvreugde konden wij moeilijk missen en het theater heeft bij elk van ons een bijzondere plek in ons hart. Het culturele gevoel is sterk aanwezig en onze doelstelling is om met Grimmas mensen te laten beleven en voelen wat een goed toneelstuk precies is. Een goed toneelstuk doet mensen ontspannen en lachen. Ze genieten van een leuke avond uit. Iedereen uit ons team heeft dan ook zijn eigen ervaring.”

“Het team bestaat uit spelers Marijke Sabbe, Christophe Laudet, Tine Dedeyne en Stephanie Storme. De regie is in handen van Ronny Houben en ikzelf neem de technische kant en het voorzitterschap op mij. De groep wordt verder aangevuld met lokale gastacteurs en gastactrices, decorbouwers, kleedsters enzovoort.”

Komisch stuk

Hun eerste opvoering komt stilletjes aan dichterbij en ze brengen het zelfgeschreven stuk Eclair. “Wij kozen heel bewust om een onbekend toneelstuk naar voor te brengen en kropen zelf in de pen. Het stuk is een leuke komedie met een knipoog naar onze eigen gemeente toe en speelt zich af op een gemeentelijke dienst. Alle voorstellingen vinden plaats in het Cultureel Centrum langs de Tramstraat 8 in Zwevezele. Vol spanning kijken we intussen uit naar het nieuwe vrijetijdscentrum in het Keizerspark, waar er een professionele theaterzaal komt”, klinkt het.