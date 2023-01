Theater Buitenbeentje uit Pittem brengt Frankenstein: “De schroom viel snel weg”

Over een drietal weken geven de spelers van jeugdtheater Buitenbeentje het beste van zichzelf in de komische vertolking van Hugo Matthysen’s theaterstuk ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ Hilde Vergote maakt haar debuut als regisseur.

“Het was eerder toevallig dat ik gevraagd werd om een toneelstuk voor theater Buitenbeentje te regisseren”, aldus Hilde Vergote. “Aanvankelijk was ik er ook best wel wat onzeker over. Toen ik echter in mijn zoektocht bij het toneelstuk van Frankenstein terecht kwam, zag ik het meteen helemaal zitten. Ik had er ooit een uitvoering van gezien. Een leuk stuk met een absurd randje omheen, volledig in de stijl van Hugo Matthysen. Iedereen kent wel zijn soort humor vanuit onder meer het Peulengaleis, Dag Sinterklaas en Kulderzipken. Ook volwassenen kijken met de glimlach naar zo’n stuk.”

Een stevige portie geduld en flexibiliteit zijn geen overbodige competenties waarover een regisseur moet beschikken om de regie te voorzien voor een groep jongeren. “Ik geniet er enorm van om het jeugdig enthousiasme van onze twaalf spelers in goede banen te leiden, ook al is het soms een echte uitdaging. Ik heb altijd met kinderen gewerkt, maar die waren een stuk jonger. Berichtjes met als inhoud ‘Oei, is er vandaag repetitie?’ of ‘Waar is mijn script?’ en last minute afzeggingen waren geen uitzondering. Maar dat neem je er als regisseur nu eenmaal bij. Gelukkig zijn we vroeg gestart met repeteren en kenden de spelers al heel snel hun tekst. Zo kon ik me vlug focussen op hun acteerprestaties. Een tekst vanbuiten kennen is niet hetzelfde als een goede performance neerzetten. In het begin heerste er wat schroom bij de spelers. ‘Wat gaan ze wel niet denken van me?’ Maar tijdens de repetities zag ik die angst wegebben en straalden ze steeds meer die zelfzekerheid uit, wat belangrijk is als acteur. We hebben ook onze eigen accenten in het stuk kunnen leggen. Eigenlijk is het toneelstuk oorspronkelijk bedoeld als musical. Ik liet mijn spelers de ruimte voor eigen inbreng. Het is echt fijn om met deze talentvolle jongeren te kunnen werken.”

Vertrouwen

Hilde kan zelf terugblikken op een rijk toneelverleden. “Eind de jaren ‘90 ben ik begonnen bij de toneelgroep ‘Loridans’. Mijn eerste toneelstuk was ‘De gekke bompa’s’. Bij de Loridans heb ik in redelijk wat stukken meegespeeld. Daarnaast deed ik ook mee aan de Theaterwandelingen in Pittem en speelde ik een keer mee met Theater Dakwerken Tielt. Later stond ik mee aan de wieg van theater Binnenstebuiten. Een jeugdtheater oprichten was een droom van Gert Janssens en ik en dankzij Binnenstebuiten hebben we die droom ook kunnen realiseren. Zo ontstond jeugdtheater Buitenbeentje. Ik ben heel dankbaar dat ik de kans gekregen heb om dit toneelstuk te regisseren. Ik ervaar wel meer stress als regisseur dan als acteur. Zeker nu we bijna in première gaan. Ik probeer niet te veel stil te staan bij onverwachtse gebeurtenissen en heb ook het volste vertrouwen in deze groep jongeren om het publiek een aangename tijd te bezorgen.”

(Tom Verbiest)

De voorstellingen vinden plaats in het Buurthuis in Egem op zaterdag 28 januari om 20 uur, zondag 29 januari om 17 uur en op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari om 20 uur. Kaarten via www.theaterbinnenstebuiten.be of 0472 10 13 25.