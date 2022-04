The Belgian Koi Society organiseert elfde Koi-show op 7 en 8 mei in Bellegem

The Belgian Koi Society, een vereniging van hobbyisten die Kois in hun visput of vijver hebben, organiseert jaarlijks tuin- en vijverdagen. “De vereniging bestaat nu 13 jaar en we organiseren onze 11de Koi-show. Door corona kon deze twee jaar niet plaatsvinden”, vertelt Didier Dewaele uit Bellegem, die mee de show organiseert.

“We proberen zo breed mogelijk te gaan maar leggen ons accent wel op de Koi-westrijd. De vissen worden tentoongesteld.”

Dit jaar vindt de Belgian ZNA Koi Show plaats op zaterdag 7 en zondag 8 mei telkens van 10 tot 18 uur in de gemeentehallen van Merelbeke bij Gent. “Zowel Belgen, Nederlanders, Fransen, meestal ook Italianen en af en toe Duitsers komen hier op af”, vertelt Didier Dewaele.

Iedereen kan deelnemen met gezonde vissen. Deze worden gecheckt bij het binnenkomen. Op vrijdag 6 mei worden ze binnengebracht en geselecteerd volgens variëteit en grootte. Er wordt ook nagekeken of de vis geen infectie heeft. Per variëteit wordt dan tijdens de show de mooiste en meest kwalitatieve vis gekozen.

De ZNA-juryleden komen uit Zuid-Afrika, Zweden, Ierland, Nederland en Engeland. “Op een wedstrijd zijn er nooit juryleden uit het land dat organiseert”, legt Didier uit. De prijsuitreiking is op zondagnamiddag om 16 uur.

The Belgian Koi Society is een ZNA-club. “ZNA is een Japanse vereniging met leden over de hele wereld. Er wordt voor de leden ook een magazine uitgebracht.”

De duurste Koi ooit werd verkocht voor 1.560.000 euro. “Hier in België zijn de duurste zo’n 10.000 tot 50.000 euro waard”, weet Didier.

De organisatoren vinden het alvast interessant om te bekijken. “Ook voor wie nog met een vijver of visput moet beginnen, is het nuttig om eens verschillende filtersystemen te vergelijken. Het gaat niet alleen over kois, maar ook over andere vissen. Veel mensen beginnen aan een vijver of een visput zonder de nodige informatie. Dan sterven hun vissen en ze stoppen ermee.”

Tuindecoratie

“We bieden eigenlijk een show, een wedstrijd en een beurs tegelijk. Je kan op de Belgian ZNA Koi Show ook terecht voor informatie over tuindecoratie maar met de nadruk op het vijvergebeuren. Er staan dealers uit verschillende landen en je vindt er zowel moderne als Japanse tuinen.”

De toegangsprijs voor de Belgian ZNA Koi Show bedraagt 10 euro. Wie jonger dan 16 jaar is, mag gratis binnen.

