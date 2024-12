“Tennis is geen elitesport meer, iedereen is bij Issera welkom”: tennis- en padelclub KTC uit Nieuwpoort viert 70ste verjaardag

De Koninklijke Nieuwpoortse tennis- en padelclub KTC Issera uit Nieuwpoort mag twee mijlpalen vieren: de viering van het 70-jarig bestaan van de club én het 25-jarig voorzitterschap van Guy Louis. Op een officiële viering blikten oud-leden, leden en sympathisanten terug op een rijke geschiedenis. Er waren toespraken van burgemeester Geert Vandenbroucke, de vertegenwoordiger van Tennis Vlaanderen Valentijn Pattyn en voorzitter Guy Louis zelf, die allen het belang van KTC Issera voor het stedelijke sportgebeuren onderstreepten.

Naast een gezellige receptie schetsten enkele leden en belanghebbenden hun liefde en respect voor de club. In een afgeladen volle stadshal verzamelden zo’n 215 leden en oud-leden om deze opmerkelijke verjaardag te vieren. Hoewel de club sinds de oprichting in 1954 een metamorfose onderging, bleef het trouw aan zijn roots: op een toegankelijke manier mensen laten tennissen – en nu ook padellen in het prachtige decor van het Astridpark.

Voor en door inwoners

Tijden zijn uiteraard veranderd. “Tennis is al lang niet meer de elitesport die het vroeger was. En dat is een tendens die KTC Issera de afgelopen decennia heel duidelijk heeft vormgegeven. Issera is bij uitstek een club voor en door Nieuwpoortenaren. Dat voelt ook het stadsbestuur, want Issera is veruit de grootste Nieuwpoortse sportclub”, aldus voorzitter Guy Louis.

“Daar blijft het niet bij. De groei zet zich voort. Het ledenaantal zit na corona in een duidelijk opwaartse curve. Qua infrastructuur bieden de nieuwe indoorterreinen een duidelijke meerwaarde en de gezellige sportsbar is het perfecte decor voor die broodnodige nabespreking van een felbevochten tennispartijtje.”

Sportief bindweefsel

Doorheen de historie van 70 jaar kende Issera ook bestuurlijke vastheid. Vroegere voorzitters en hun besturen bleven de waarden en normen van de club en zijn omgeving trouw. Alleen zo groei je uit tot een traditieclub die niet alleen een voorbeeld voor de stad, maar ook een begrip in de regio is. Grote tenniskampioenen bracht Issera tot nu toe niet voort, maar omgekeerd evenredig met het louter sportieve belang, is Issera al 70 jaar een maatschappelijk bindweefsel voor zijn leden, sympathisanten en bezoekers. Om het simpel te zeggen: het is er enorm gezellig, de leden staan dicht bij elkaar, de faciliteiten zijn prachtig en iedereen is er welkom.

Zilveren jubileum

Iemand die cruciaal was voor de constante groei en de blijvende relevantie van KTC Issera, is huidig voorzitter Guy Louis. Hij nam in 1999 het voorzitterschap over van Andre Bendels en loodste de tennisclub door een wervelend tijdperk van groeiende verwachtingen, een veranderend verenigingsklimaat, en een sterke digitalisering en professionalisering in nauwe samenspraak met Tennis Vlaanderen. Door zijn heldere, proactieve en doordachte aanpak van de realisatie van de indoorhal werd dat geen duik in het ongewisse, maar een heuse sprong in de toekomst. Met zijn kenmerkende bedachtzaamheid en rust maakte hij samen met de andere bestuursleden de juiste keuzes. Eén van zijn voorgangers schetste het sprekend: “Wat die man gedaan heeft en kan… ik neem er mijn hoed voor af.”

Guy Louis blijft er zoals altijd redelijk bescheiden onder. “Het is een eer om voorzitter te mogen zijn van deze club. Onze ambitie is gestaag te werken aan de verdere uitbouw van de club en de kansen te grijpen die zich aanbieden. Stilstaan is achteruit gaan. Het succes van Issera is maar mogelijk door de heel gedreven bestuurders en vrijwilligers die over de jaren heen hun steentje hebben bijgedragen.”

toekomst

Wat brengt de toekomst? “De komst van de indoorhal bracht een nieuwe dynamiek. Zowel sportief als maatschappelijk blijft de focus op plezier en samenhang liggen. Nieuwe leden aantrekken met leuke concepten als Start 2 Tennis, het PTI-klassement of een aanvullende evenementen- en jongerenwerking blijven de speerpunten voor deze 70 jaar oude club die maar niet lijkt te verouderen”, aldus nog voorzitter Guy Louis.