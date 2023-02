Team Lucrèce uit Ardooie klaar voor de 100 kilometer

Na de geslaagde Urban Run & Walk is het Team Lucrèce klaar om deel te nemen aan de honderd kilometer tegen kanker. Op 19 maart gaan ze met vier kwartetten naar Deinze, voor een uniek loopevenement voor Kom Op Tegen Kanker.

De vijfde editie van de Urban Run & Walk was er eentje om in te kaderen, want meer dan ooit was Ardooie in de ban van dit initiatief. Er waren 1.750 runners, joggers en wandelaars die deelnamen aan de verschillende disciplines, en zo centen genereerden voor Kom Op Tegen Kanker. De 10.000 euro die nodig is om de vier teams aan de start te krijgen in Deinze werd door de deelnemers aan de Urban Run samengebracht.

Handelszaken gooien deuren open

Team Lucrèce is dan ook iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan de geslaagde vijfde Urban Run. Het parcours was her en der feestelijk verlicht – zo was de Bessenstraat een heuse lichtstraat. In de herbergen langs het parcours boden de uitbaters een hartversterkend drankje aan. Ook andere handelszaken gooiden de deuren open, zoals de apotheek en Argenta. Onderweg was er animatie met doedelzakspelers en met percussie.

Kortom, Ardooie heeft er duidelijk een sportieve klassieker bij. En het is eentje om het goede doel te steunen. Want de organisatoren, Team Lucrèce en de Boomgaard en IHK, komen op tegen kanker.

