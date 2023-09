Team Despierre wint EK Powertool Racing in Bikschote

Een zonovergoten Bikschote was op zondag 3 september het strijdtoneel van maar liefst 18 teams die het tegen elkaar opnamen op het EK Powertool Racing van Landelijke Gilde Bikschote.

“De teams waren een allegaartje van gedreven knutselaars, ingenieurs, techniekers, van jong tot oud…”, vertelt Franklin Kinget. “Er was zelfs een Nederlands en een Portugees team, dus internationaal was het zeker. Het was uiteindelijk Team Despierre die goud behaalde, gevolgd door Ypes-Delrue en team Sharp. Met de derde editie lijkt Bikschote het mekka te worden van deze prachtige sport. Over de middag zat de loods op het bedrijf van gastgezin Jeroen Vanysacker en Evelien Van Otegem nokvol met mensen die een lekker kippetje kwamen verorberen.”