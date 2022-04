TC Roeselare klaar voor tennis- en padelseizoen: “We hopen na die coronajaren op fantastisch druk seizoen”

Vanaf vandaag, vrijdag 15 april, gaat het nieuwe tennis- en padelseizoen van start bij TC Roeselare. De club beschikt sinds eind vorig jaar over een fantastische indoor padelhal en hoopt daar de vruchten van te plukken.

“We hopen na die coronajaren op een fantastisch druk seizoen”, aldus Dirk de Vries en Daphne Vansevenant. Bij TC Roeselare werd de voorbije weken alles in gereedheid gebracht om aan het nieuwe tennis- en padelseizoen te beginnen. De honger is alvast heel groot bij eigenaars Dirk de Vries en Daphne Vansevenant.

“Het buitenseizoen gaat vandaag officieel van start en ook de padelinterclub begint dan. Met onze indoor padelhal hebben we beslist om met tien teams deel te nemen aan die interclub. Het kan leuke reclame zijn voor de club, want in onze indoor padelhal kan er altijd gespeeld worden in ideale omstandigheden. Bij slecht weer zitten we droog en bij mooi weer kunnen we de zijkant openzetten.”

“Ik merk alvast dat de honger bij iedereen groot is om eraan te beginnen. Of we ambitie hebben in de padelinterclub? Ons amuseren! Dat is nog altijd het voornaamste.” Een week later gaat ook de tennisinterclub van start met 14 TCR-teams. “Daar zijn bij de oudere reeksen enkele teams afgehaakt door corona. Maar het is nog altijd een mooi aantal en hopelijk kunnen ze zich laten opmerken.”

Ledenaantal

De investering in padel legt de club alvast geen windeieren qua leden, want TC Roeselare mocht meer dan 700 leden registreren. “Dankzij padel is ons ledenaantal verdubbeld. Die sport is ook veel toegankelijker dan tennis, waar je toch al wat techniek moet hebben om wat niveau te hebben.”

“Met zowel in tennis als in padel in- en outdoorvelden op de club en met onze gezellige cafetaria met buitenterras beschikken we echt over alles. Na twee verloren coronajaren hopen we dan ook op een prachtige zomer. Het zou geweldig zijn om nog eens een druk seizoen te beleven.”

Gezellige tijd

TC Roeselare organiseert ook heel wat evenementen tijdens het seizoen, te beginnen met een after work in samenwerking met Cornet en Tennis Vlaanderen op donderdag 5 mei. “Op vrijdag 3 juni organiseren we vanaf 19 uur een barbecue en eind juli ook nog een summer event met cocktails. We doen er alles aan om onze leden een gezellige tijd te bezorgen. Naast onze kampen in de zomer organiseren we van 8 tot 28 augustus ook weer ons TCR enkel- en dubbeltornooi.”

“Een weekje vroeger dan normaal, maar we wilden het tornooi afgewerkt hebben voor september, wat praktischer was voor onze deelnemers”, aldus Dirk, die iedereen welkom heet om de indoor padelhal eens te komen testen. “De indoorpadel is al redelijk volzet, maar er is altijd wel ruimte voor los verhuur.”

“En wie wil, kan nog een abonnement nemen. Voor slechts 325 euro kan men van 1 juli tot eind april zowel in- als outdoor padel spelen, heel democratische prijzen voor een privéclub.”

(SM)