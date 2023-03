TC De Maene wil nog verder groeien: “Een recordaantal leden, maar kwaliteit blijft primeren”

Met een recordaantal van om en bij de 800 leden hoort TC De Maene bij de grotere tennisclubs van ons land. En de ambitie om verder te groeien, is groot, want de Diksmuidelingen hebben nog heel wat plannen en initiatieven in de pijplijn zitten.

“Het familiale karakter van onze club is een sterk merk”, aldus sportief coördinator Andy Hoedt over waarom TC De Maene zo sterk groeit. “Jong en oud de mooiste sport ter wereld laten beleven, staat bij ons centraal. Met onze fantastische bestuursploeg zetten we de juiste visie uit. Zowel recreanten als competitiespelers vormen het hart van onze club.”

Inzetten op jeugd

De Diksmuidse tennisclub vaart duidelijk de juiste koers, want het ledenaantal groeide tot maar liefst 800 leden. “We hebben 600 tennissers en 200 padelleden. Een recordaantal, maar toch blijven we kwaliteit altijd boven kwantiteit stellen. We zetten hard in op de jeugd en dat vertaalt zich in veel jonge spelers. Dit jaar kregen we van Tennis Vlaanderen opnieuw het zilveren label als jeugdvriendelijke tennisclub. Een mooie erkenning waar we erg trots op zijn. Een gouden label is volgend jaar de mooie ambitie die we samen met de tennisschool onder leiding van Wim Smet nastreven. De sportieve uitwerking van de vele lessen en stages vraagt veel organisatie, maar de professionele aanpak van de tennisschool is een echte meerwaarde binnen het geheel.”

Naast de vele jeugdspelers mag TC De Maene ook veel volwassen spelers verwelkomen. “Die zijn er in alle leeftijden”, knipoogt de 44-jarige Diksmuideling. “Van een gezellige bende jonge twintigers die veel sfeer in de club brengen tot en met onze 49-pluswerking waar voorzitter Eddy Decaestecker een dragende rol in speelt: iedereen vindt zijn weg naar onze club en dit zullen we altijd blijven nastreven. Ook de samenwerking met de vele andere clubs is prachtig om zien.”

Hoewel de club al uitstekend draait, blijven ze bij TC De Maene natuurlijk niet stilzitten. “Op korte termijn is de energierekening onder controle krijgen het eerste actiepunt. Daarna durven we denken aan een uitbreiding van ons padelcomplex en twee extra tennisvelden. Verder lopen de jaarlijkse organisaties ook gewoon door. Zo hebben we de interclub, het clubtornooi, het Antargaz-tornooi en onze stages. Nieuw dit jaar is ons enkeltornooi voor volwassenen in de eerste week van de paasvakantie.”

Finales

Ook sportief koestert de sportief coördinator de nodige ambities. “Net als vorig jaar willen we aanwezig zijn op de finaledag van de interclub voor de jeugd. Vorig jaar behaalden we vier finaleplaatsen met twee West-Vlaamse titels als gevolg. We willen TC De Maene op de kaart zetten in West-Vlaanderen en wie weet ook daarbuiten”, besluit Andy, die al 16 jaar actief is bij TC De Maene en vorige vrijdag nog de trofee voor Sportverdienste van de stad Diksmuide kreeg. (SB)