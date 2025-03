Tandje Bie start nieuw wielerseizoen met fietszegening

De Poelkapelse wielertoeristen van wtc Tandje Bie verzamelden onlangs aan café De Koolmijn voor de start van het nieuwe wielerseizoen. Traditiegetrouw hoorde daar ook de fietszegening bij door diaken Frank Allewaert. Met een deugddoende besprenkeling van gewijd water onder een stralende zon wenste hij de wielertoeristen vooral een veilig seizoen. “Op dit moment hebben we 45 leden”, zegt voorzitter Stijn Moreau, die samen met Dominique Alleman, Kris Ververken, Katleen Vannieuwenhuyze, Tonny Van Belleghem en Pieter Demeulemeester deel uitmaakt van het bestuur. “Iedere week fietsen we op zondag en op maandag 30 juni organiseren we ons jaarlijkse eetfestijn in de Poelkring. We nodigen iedereen uit om iets te komen eten en drinken en onze clubkas te sponsoren. Daarnaast doen we met de leden ook zoals steeds een grote dagrit en een tijdrit.” Op de foto zien we de aanwezige wielertoeristen van Tandje Bie bij de openingsrit, samen met diaken Frank Allewaert. (foto TOGH)