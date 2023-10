Tai Chi Dantian viert 5-jarig bestaan

ROESBRUGGE Vijf jaar geleden werd de vereniging Tai Chi Dantain opgericht. Elke woensdagavond wordt Tai Chi beoefend in OC Karel De Blauwer in Roesbrugge. Tai Chi is een Chinese bewegingskunst. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan kwam leraar Paul Vandecruys van de Boyangschool langs voor een stage Qigong en Taiji.

Tai Chi Dantian is een vereniging zonder winstoogmerk die iedere woensdagavond Tai Chi beoefend in het OC Karel De Blauwer in Roesbrugge. Deze vereniging werd gesticht door Tant Christiane, Greet Leupe en Daniël Delerue die ook samen het bestuur vormen. “Tai Chi Dantian werd opgericht, omdat we graag onze kennis van tai chi wensen door te geven. Tai chi is een Chinese bewegingskunst waarbij je door het maken van zachte en vloeiende bewegingen tot rust kan komen”, vertelt Greet Leupe.

Greet begeleidt wekelijks een Tai Chi groep voor de sportdienst Heuvelland terwijl Daniël ook wekelijks een Tai Chi groep begeleidt voor de sportdienst Poperinge. “In onze huidige maatschappij groeit het besef dat we meer en meer nood hebben aan tot rust komen. Tai Chi maakt ook je spieren en pezen soepel waardoor je krachtiger wordt, zowel fysiek als mentaal.” De vereniging werd eind 2017 opgericht in Roesbrugge. De lessen gaan door op woensdagavond in OC Karel de Blauwer in Roesbrugge. “Tai Chi is toegankelijk voor alle leeftijden. Iedereen, man of vrouw, kan lid worden. De vereniging telt momenteel 17 leden.”

Boyangschool

Voor het vijfjarig bestaan van Tai Chi Dantain werd Paul Vandecruys van de Boyangschool uitgenodigd. “Paul is een gediplomeerd leraar in Hunyuan Taiji, Qigong en Neigong door grootmeester Shaolin Monnik Shi Yanlong en volgde zijn opleidingen in opleidingscentra in China. Paul vervolmaakt zich nog ieder jaar in het buitenland. Hij kwam ons met veel bezieling begeleiden in de rustige en zachte bewegingen van de Tai Chi en Qigong in de gevechtsportzaal van de sporthal. De stage werd opengesteld voor alle Tai Chi/Qigong verenigingen. Het was een geslaagde stage en iedereen was vol lof. We sloten de viering af met een gezellig etentje in Poperinge.” (LBR)