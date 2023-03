Tafeltennis Gullegem viert gouden jubileum met vertraging: “Wachten op nieuwe thuisbasis”

Tafeltennis Gullegem, beter bekend als TTC Jong Gullegem, vierde op zaterdag 25 februari de vijftigste verjaardag met een feestelijke receptie voor leden, oud-leden en -spelers in oc De Cerf. Via films en oude foto’s werd teruggeblikt op een halve eeuw werking.

Tafeltennisclub Jong Gullegem werd op 17 januari 1971 gesticht in de schoot van de moederclub van vele Gullegemse sportverenigingen: turnclub Jong Gullegem. “Eigenlijk mogen we stellen dat wij aan ons 53ste jaar begonnen zijn”, zeggen huidig voorzitter Lowie D’Hulst (27) en zijn voorganger en rechterhand Frank Decaluwé (67). “Twee coronajaren slaan we echter liever over. Daarvan zijn wij nog aan het bekomen.”

Twee periodes

De voorbije vijftig jaar zijn volgens Frank eigenlijk samen te vatten in twee grote periodes: voor en na 1995. Michel Declercq werd de eerste voorzitter van een vijfhoofdig bestuur. Marnix Wostijn, nog steeds actief, werd de eerste penningmeester. Na korte tijd nam Romain Malfait als voorzitter het roer over. Hij nam ontslag in 1983. “In 1986 werd ik, na een moeilijke periode, voorzitter”, licht Frank toe.

“De ambities lagen een tijdlang niet hoger dan het creëren van een gezellige clubsfeer en het uitbouwen van een jongerenwerking met jeugdstages. Wij zagen echter steeds meer jeugdspelers met potentieel vertrekken. 1995 werd een scharniermoment. Als bestuur moesten wij kiezen tussen verder de recreatieve weg opgaan of mikken op de competitie. Het werd dat laatste. Zonder ons familiale karakter te laten vallen.”

“TTC Jong Gullegem werd Tafeltennis Gullegem (TT Gullegem)”, vult Lowie aan. “Het werd een vereniging met vijf entiteiten. De eerste is ons Tafeltennis Opleidingscentrum (TTOC) dat speciaal op jongeren is toegespitst. Daarnaast hebben wij TTC Recreas, dat focust op spelers met een beperking samen met gewone spelers.”

“Daarnaast hebben wij onze recreanten en TTC Locomotief voor competitiespelers die een jaartje ouder zijn. Ten slotte is er TTC Gullegem, onze grootste groep, die competitie speelt op niveau van vijfde provinciale tot tweede nationale. Op elk niveau kunnen wij minstens één ploeg inzetten en dat al 15 jaar lang. Het maakt ons tot een van de meest toonaangevende clubs in België. Onze paradepaardjes zijn Florian Van Acker en Dieter Marijsse die in 2de nationale B recent nog nummer één en twee werden. Ons ledental schommelt rond de 200 spelers. We zijn dus wel een club om rekening mee te houden.”

Nieuwe zaal

Ondertussen nam Lowie in 2017 de leiding van de club van Frank over. Op dat moment was hij de jongste voorzitter van een tafeltennisclub in België.

TT Gullegem wil nog verder blijven groeien. Daarvoor is de huidige thuisbasis in de sporthal van Gullegem echter niet meer toereikend. “Wij onderhandelen met het gemeentebestuur al zowat tien jaar over een nieuwe zaal en cafetaria in het sportcentrum in Moorsele. Er zijn plannen in de maak, duidelijke beloftes gedaan en positieve gesprekken gevoerd. Het duurt echter allemaal behoorlijk lang”, constateert Lowie.”

Volgens Frank kijkt de club ook uit naar een vastbetaalde kracht om de werking logistiek te ondersteunen en onderzoekt het bestuur ook mogelijkheden om in de cafetaria ook schaken en darts te organiseren. “Dat moet de mogelijkheden in Moorsele nog uitbreiden.”

Info: Frank Decaluwé, 0497 38 83 19 of info@ttcgullegem.be

8560