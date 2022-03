Tafeltennis Gullegem breidt aanbod uit met nieuwe projecten

Pingpongclub Tafeltennis Gullegem breidde recent haar activiteitenaanbod uit en wil haar sport nu ook promoten via scholen, teambuildingsessies voor bedrijven en verenigingen, en speciale trainingen voor ziekenhuispatiënten die revalideren na een aandoening of een ongeval.

Tafeltennisclub Jong Gullegem, zoals de club eerst heette, werd in 1970 gesticht in de schoot van de moederclub van vele Gullegemse sportverenigingen, turnclub ‘Jong Gullegem’. De club gaat vandaag als Tafeltennis Gullegem door het leven en is al meer dan 50 jaar oud. “Eigenlijk mag ze dus het predicaat ‘koninklijke’ dragen, maar ook door de vele coronaperikelen hebben we dat nog steeds niet aangevraagd”, lacht jeugdcoördinator Geert Vanhove. “Ondanks corona tellen wij nog altijd meer dan 200 leden en zijn we één van de grootste clubs in Vlaanderen.”

Florian ‘poef’ Van Acker

De missie van de club is al die jaren dezelfde: een thuisomgeving bieden aan iedereen die interesse heeft in tafeltennis. Zowel jeugd als volwassenen kunnen deelnemen aan het ruime aanbod. Naast competitief tafeltennis zijn er ook veel mogelijkheden voor recreanten, 55-plussers en mensen met een beperking.

Met dit laatste aanbod op vraag van de Branding uit Heule, die een oplossing zocht om twee van haar cliënten met het syndroom van Down voor te bereiden op de Special Olympics. Daarom stampten de Gullegemnaars een totaal nieuw project uit de grond. Er werd geen speciale werking opgezet voor de ‘specials’: ze werden – met de inclusiegedachte in het achterhoofd – gewoon in de clubwerking opgenomen. Momenteel zijn pakweg 25 leden mensen met een mentale of fysieke beperking. De bekendste van hen is Florian – poef – Van Acker: meervoudig medaillewinnaar op de Paralympics.

Nieuwe projecten

Vandaag bestaat Tafeltennis Gullegem uit vijf afdelingen, die nauw met elkaar verbonden zijn, maar zich toch richten op een verschillende doelgroep. TTC Jong Gullegem is hierbij nog steeds de moederploeg, maar wordt competitief gevoed door een eigen opleidingscentrurm (TTOC). De club wordt sinds 2017 geleid door Lowie D’hulst: een begenadigd speler en een voorzitter met jonge, frisse ideeën. Dat zorgde onder meer voor de nieuwe projecten die de club in de pijplijn heeft zitten. “Dit is een bijkomend stuk maatschappelijk engagement om een nog breder publiek te bereiken”, zegt woordvoerder en oud-voorzitter Frank Decaluwé.

Het eerste is sportpromotie voor tafeltennis via scholen. “Wij doen dit door aan scholen in de regio enkele tafeltennistafels gratis ter beschikking te stellen”, legt Frank uit. “Zo kunnen kinderen tijdens de speeltijd, op andere vrije momenten of tijdens de turnles kennismaken met onze sport. Wij bezorgen de scholen ook formulieren die de kids kunnen gebruiken om zich eventueel bij onze jeugdwerking in te schrijven. Dit zou op termijn, door de laagdrempeligheid, nieuw bloed moeten opleveren.”

Met teambuildingactiviteiten voor bedrijven hoopt de club hetzelfde effect te verkrijgen. Geert: “Ondernemingen kunnen bij ons een avond komen tafeltennissen om de groepsgeest te verbeteren. Wij zorgen voor accommodatie, trainers en materiaal. Dit is voor iedereen. Zelfs iemand die nog nooit een pallet in handen kreeg, kan zonder veel moeite alle basishandelingen leren. Voor een volwassene zijn die niet moeilijk. Succes verzekerd.”

Revalidatie

Men zou stilaan denken dat de vereniging echt om bijkomende leden verlegen zit. “Er kunnen nog altijd meer mensen inschrijven. Corona en de negatieve gevolgen voor indoor sporten hebben ons wel wat leden gekost en tafeltennis heeft – ook door de opgang van nieuwe sporten als padel – ook aan succes ingeboet. Wat wij nu doen voor de populariteit, moet normaal goede resultaten opleveren”, gelooft Frank.

Het laatste project waarmee Tafeltennis Gullegem bezig is, maakt deel uit van de organisatie FUNdamentals waarbij de revalidatiekliniek van het AZ Delta in Roeselare sinds januari samenwerkt met sportclubs uit de regio om een speciaal activiteitenaanbod uit te werken voor revaliderende patiënten of mensen die na een aandoening of een ongeval in een rolstoel zijn beland of in hun fysieke mogelijkheden zijn beperkt. “Men wil hen ook weer aan het sporten krijgen en biedt hen daarom een waaier aan mogelijkheden om uit te kiezen”, verduidelijkt Geert, die als trainer al een eerste sessie met rolstoelgebruikers achter de rug heeft.

Andere aanpak

“Het vraagt een heel andere aanpak, maar er was meteen interesse. Het biedt ook voor ons nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Tot nog toe hebben wij onze Recreasactiviteiten vooral uitgebouwd naar atleten met een mentale beperking. Voor atleten met een fysieke beperking moeten wij onze inclusiegedachte en aanpak behoorlijk aanpassen. De mensen die ik bij die eerste sessie in Roeselare ontmoette, hebben alvast mijn coördinaten gekregen: samen met een uitnodiging om bij ons in Gullegem eens te komen kijken.”

Scholen, bedrijven en verenigingen, kunnen voor info en inschrijvingen terecht bij Frank op frank.decaluwe@telenet.be of 0497 388 319.