’t Wandel Voetje organiseert primeurtocht op 11 maart in Ledegem

Op zaterdag 11 maart organiseert de Ledegemse wandelvereniging ’t Wandel Voetje haar primeurtocht. Start en aankomst liggen aan het lokaal dienstencentrum De Kring in Ledegem. Deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende afstanden.

’t Wandel Voetje organiseert ieder jaar verschillende wandeltochten. Zo kijkt het bestuur onder andere uit naar zaterdag 11 maart. Dan is er in Ledegem de primeurtocht. “We voorzien verschillende parcours. Zo kunnen wandelaars een korte tocht van 4 kilometer afstappen, maar zijn er ook tochten van 6, 10, 12, 18, 24 en 30 kilometer”, aldus Ronny Warnez van de wandelvereniging.

Alle deelnemers krijgen bij aankomst in het lokaal dienstencentrum een appel. “Maar we hebben ook aan de kinderen gedacht. Voor hen is er een zoektocht uitgewerkte op de wandeling van 6 kilometer. Als beloning krijgen ze een strip.” Voor rolstoelgebruikers en kinderwagens is de tocht van 4 kilometer ideaal.

Nieuwe veldwegels

De organisatoren hebben geprobeerd om zo gevarieerd mogelijke wandelingen uit te stippelen. “Doordat we een nieuwe rustpost voorzien, kunnen de deelnemers ook nieuwe veldwegels en landelijke baantjes ontdekken.”

Starten kan tussen 7 en 15 uur. Leden van een erkende wandelfederatie betalen 1,50 euro deelnameprijs. Wie geen lid is, kan deelnemen voor 3 euro. Kinderen onder de 12 stappen gratis mee. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar via het telefoonnummer 0474 33 24 84.

(BF/foto JS)