Elke woensdag wordt er een kaartje gelegd in ’t Paviljoen in de Ieperstraat. Bij het begin van het nieuwe jaar worden de kampioenen gehuldigd. Ethel Huysentruyt had het voorbije seizoen de beste troeven in handen. De tweede plaats was voor Guy Durnez. Beiden kregen als beloning voor hun uitstekende kaartprestaties een wijnpakket van bestuurslid Laurent Deloddere.(CB/foto CB)