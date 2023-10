’t Manneke heeft nieuwe ridders

Tijdens de herfstzitting van ’t Manneke uit de Mane heeft de ludieke vereniging vorige zondag in CC Kruispunt haar Volksalmanak voor Vlaanderen voorgesteld én drie nieuwe leden geridderd: Maarten Larmuseau, geneticus en professor in de genetica, Lode Aerts, bisschop van Brugge, en Jimmy Hostens, huistekenaar van ’t Manneke en illustrator.

Zoals het past in het midden van de ridders van ’t Manneke uit de Mane werd de voorstelling doorspekt met oerdegelijke West-Vlaamse grapjes. De ridders werden voorgedragen door een peter, die hun kwaliteiten ludiek in de verf zette.

De professor

Maarten Larmuseau (40), uit het Oost-Vlaamse Zandbergen, is docent en wetenschappelijk onderzoeker in de genetische genealogie en populatiegenetica binnen het Centrum Menselijk Erfelijkheid (CME) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2021 is hij voor het vakgebied genetisch erfgoed ook deeltijds als docent verbonden aan de opleiding Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij eerder al geaffilieerd met de Universiteit van Leicester. Zijn vele onderscheidingen en engagementen opnoemen, zowel in binnen- als in buitenland, kan een boek vullen.

De bisschop

Lode Aerts (64), uit het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, studeerde filosofie en theologie in Gent, Leuven, Frankfurt en Rome. Zijn doctoraat in de bijbelse theologie handelde over de parabels van Jezus. Hij werd tot priester gewijd in Gent op 7 juli 1984. Hij was docent aan het Gentse Seminarie, het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Van 1996 tot 2016 was hij rector van het Gentse Seminarie.

Aerts was ook bisschoppelijk vicaris voor jeugdpastoraal van 1992 tot 2002, bisschoppelijk vicaris voor opleiding en vorming van 2002 tot 2016, titulair kanunnik van het kapittel van de Sint-Baafskathedraal sinds 2002, en deken van Gent in 2016. Hij schreef een aantal boeken over de godsdienst en het beleven ervan. Sinds eind 2013 is Aerts de bisschop van Brugge.

De illustrator

Jimmy Hostens (53), uit Roeselare, ging na de middelbare school studies Sierkunsten volgen aan de academie in Brugge. Hij werkte tien jaar bij Roularta, en daarna achttien jaar bij het grafisch bedrijf Athena. Sinds een jaar is hij aan de slag bij Urban Mapping, van Luc en Alexander Stragier, en tekent er voor projecten zoals De Lumineuze Nachten bij Brouwerij Rodenbach, het kasteel van Edingen, en in Nederland.

Hostens was lid van het collectief Striptic en zijn eerste stripboek, Kathleen van Brugge, over hekserij in Brugge, verscheen tien jaar geleden. Daarnaast schreef en tekende hij twee stripverhalen onder de titel Altijd ergens Oorlog, en in opdracht van ARHUS Roeselare een stripboek Sierlijkheid, samen met Steven Selschotters en Phavin Verly, en met teksten van dichteres Maud Van Hauwaert. Voorts is hij de huistekenaar van Maten van Peegie en sinds de editie van 2019 van de Almanak huistekenaar van ‘t Manneke uit de Mane.

Foto en feestmaal

Nadat de drie kersverse ridders een dankwoordje hadden uitgesproken, werden ze uitgenodigd op een receptie in Ten Patershove, waar ze konden kennismaken met de andere ridders. Daarna werd in stoet en gezellig keuvelend naar de Grote Markt van Diksmuide gewandeld, waar bij het standbeeld van het Manneke alles klaarstond voor het nemen van de traditionele groepsfoto. Van daar ging het richting Salons Saint Germain, voor een groots feestmaal.