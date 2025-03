SVTB-Waregem zet start van nieuwe wielerseizoen in

Wielertoeristenclub SVTB-Waregem is gestart met het nieuwe wielerseizoen. Met start aan WGTC (Waregem Gaver Tennis Club) in Waregem worden tot eind september 41 clubuitstappen gereden. Wie aan twee derde van de ritten heeft deelgenomen, wordt laureaat. Er wordt altijd in twee groepen gereden. Een A-groep, die een sneller en lastiger parcours aflegt, en een B-groep, die het wat gezapiger aanpakt. Iedereen (vanaf 16 jaar) die zich geroepen voelt, kan drie ritten meefietsen zonder zich in te schrijven. Meer info bij een van volgende bestuursleden: Bernard Messiaen (056 25 79 65 of 0497 74 23 01), Filiep Deblock (056 61 02 73) en Yves Noppe (056 61 31 31). (HDV/foto HDV)