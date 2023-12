SV Werken in het nieuw dankzij Ken Herman

SV Werken, voluit Stormvogels Werken, is een voetbalploeg die speelt in de B-reeks van het Roeselaars Liefhebbersverbond. De club werd opgericht eind de jaren 60 en de matchen vinden plaats op zondagvoormiddag op de terreinen van SVD Kortemark. Momenteel staan ze op een welverdiende 7de plaats in de rangschikking. De spelers kregen in oktober een nieuwe wedstrijduitrusting en tijdens hun laatste wedstrijd begin december kregen ze nieuwe presentatiekledij aangeboden door binnen- en buitenschrijnwerk Ken Herman. Sponsor Ken Herman is geen onbekende voor de club, aangezien hij ook zelf speler is bij SV Werken. (JDK/foto JDK)