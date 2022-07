Succesvolle 19de editie van Spel Zonder Grenzen in Izegem: “De weergoden waren ons goed gezind”

Op zaterdag 9 juli vond de 19de editie van Spel Zonder Grenzen plaats op Wallemote in Izegem. Voor het eerst sinds zo’n 15 jaar werd er nog eens een finalespel gehouden. Dit omdat er minder ploegen ingeschreven waren dan gewoonlijk. Ondanks de mindere inschrijvingen, was de opkomst massaal.

“We kunnen zeer tevreden terugblikken op deze 19de editie van Spel Zonder Grenzen”, vertelt mede-organisator Selim Bakhouche. “De weergoden waren ons goed gezind. Het was zeer zonnig, maar ook niet té warm. We zijn tevreden over de massale opkomst ondanks dat er minder ploegen ingeschreven waren. De mensen waren enthousiast, vooral na twee jaar niets te kunnen doen.”

“Er waren 36 ploegen ingeschreven. Doordat er minder ploegen waren, hebben we besloten om een finalespel te houden. Er werden vijf onderdelen na elkaar gelegd. Elk team moest dit zo snel mogelijk afleggen, maar de tijd van de vierde persoon die binnenkomt van het team telt.”

Jeugd

“Het was de eerste editie waar er ook jeugdreeksen meededen. Jongeren van 12 tot 15 jaar konden het tegen elkaar opnemen met een apart klassement. Vanaf 16 jaar moet je bij de volwassenen meedoen. We wilden naar de toekomst kijken. We hebben enkele judoclubs die meedoen, maar die worden ouder en laten het graag over aan de volgende generatie. Door jeugdreeksen toe te laten, kunnen deze ploegen dan later doorschuiven naar de volwassen reeks en is de toekomst verzekerd.”

“In totaal waren er 7 parcours plus het finalespel van 5 parcours die elkaar opvolgden. Elk jaar zetten we andere springkastelen en zorgen we voor andere opdrachten bij de parcours. Wat het finalespel betreft, is het denk ik al zo’n 15 jaar geleden dat we dat nog gespeeld hebben.”

“Het zorgt wel voor wat stress dat de parcours nog verplaatst moeten worden voor het eindspel, maar alles verliep vlot. We hebben over de hele lijn eigenlijk weinig tegenslag gehad. Rond 19u30 konden we de klassementen opmaken.”

(RV)