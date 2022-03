Succesvol Gym Izegem kampt met groeipijnen

Gym Izegem heeft in 2021-2022 een recordaantal nieuwe leden zien komen en is met bijna 800 leden groter dan ooit in z’n ruim 100-jarige geschiedenis. Gevolgen: een soms nijpend plaatsgebrek en een tekort aan trainers. De club roept de stad op tot actie.

“De prestaties van de Belgische turndelegatie op de Olympische Spelen in Tokio (goud voor Nina Derwael en individuele en teamfinaleplaatsen, red.) hebben veel kinderen doen dromen van een eigen sportieve toekomst. Daarnaast heeft Gym Izegem sowieso een zeer brede basis, waarop jaar na jaar verder kan worden gebouwd”, vertellen voorzitters Lynn Van den Berghe en Annelies Borry, secretaris Pieter Cloet en afdelingsverantwoordelijke TTJ Günther Couckhuyt.

“Steeds meer jonge mensen vinden dus de weg naar onze turnhal, ook omdat men weet dat Gym Izegem garant staat voor kwaliteit. Vooral dat laatste dragen we hoog in het vaandel. Het is niet de bedoeling om hier gewoon een uurtje te komen sporten. De bedoeling is dat je elke les iets bijleert, ieder op zijn of haar eigen tempo.”

“Dat er steeds meer leden bijkomen, heeft natuurlijk een impact op de hele organisatie van onze club. We kampen met een aantal groeipijnen.”

“Het is elk jaar opnieuw zoeken naar voldoende opgeleide train(st)ers. Vooral voor de jongensgroepen is het een constante zoektocht. Tot nu toe hebben we de puzzel altijd kunnen leggen. We doen er alles aan om iedereen de kans te geven zijn of haar talenten bij ons te ontplooien, hetzij als gymnast, hetzij als trainer.”

Uitwijken niet evident

“Met meer leden hebben we natuurlijk ook meer ruimte nodig. Op sommige momenten is onze zaal overbevolkt. Dankzij een vernuftig zonesysteem slagen we er voorlopig in om op die drukste momenten alle groepen aan het werk te houden. Trainingen organiseren op andere locaties is niet evident. We hebben dat wel al gedaan, maar we merkten dat daardoor de trainers en de turners de binding met hun club verliezen. En bovendien kunnen dan niet alle turners gebruikmaken van de toestellen, want in veel andere zalen zijn die er niet.”

“Tijdens de schoolvakanties organiseren we ook turnkampen, zowel recreatieve als kleuterkampen – voor veel kinderen is kleuterturnen de eerste kennismaking met een sportclub, maar we kunnen niet alle kleuters de kans daartoe bieden. Voor activiteiten die niet in de zaal zelf kunnen plaatsvinden is er geen plaats: we hebben een inkomhal, een berging en twee kleedkamers, dat is het.”

“Gym Izegem heeft een belangrijke plaats in het sportlandschap en het is dus maatschappelijk verantwoord om te investeren in de topturnhal. Beperkte aanpassingen zouden een groot verschil maken. We hebben al een voorstel voorgelegd aan het stadsbestuur, maar het stadsbestuur is daar (nog) niet op ingegaan.”

(RV)