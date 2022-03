Studio Steps in Bissegem herleeft na corona

Na twee jaar geen optreden te kunnen organiseren, staan Nathalie Janart (53) van Dansstudio Steps uit Bissegem en haar team er weer helemaal. ‘Relevé’ wordt gebracht op zaterdag 9 april om 19.30 uur en op zondag 10 april om 14.30 uur in de stadsschouwburg van Kortrijk.

Twee jaar geleden waren de meeste voorbereidingen voor het jaarlijks optreden in april al genomen, toen een maand voordien corona uitbrak. “Ter compensatie dat er geen show was en we niet konden optreden, hebben we in groepen opgetreden hier buiten de studio en maakten we er een dvd van die de klanten meekregen”, vertelt Nathalie. “Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een echte show.”

Online

Ook vorig jaar kon er nog geen optreden plaatsvinden. “Buiten de periode van de complete lockdown, konden we met de kinderen van de basisschool toch danslessen doen. Gelukkig hebben we twee danszalen. We werkten dus ook met twee leerkrachten. Er werden ook online lessen gegeven die konden meegevolgd worden.” Het was een zwaar jaar voor Nathalie en haar vijf andere lesgevers. “In veel lessen waren mensen tekort omdat ze in quarantaine waren. We hadden niet de standvastigheid die we normaal hadden. Iedereen voelt nu de kriebel om opnieuw te beginnen!”

In september start Studio Steps het 30ste seizoen. “We begonnen in september 1992”, zegt Nathalie. Bij Studio Steps worden danslessen gegeven voor alle leeftijden, van kleuters tot senioren.

Er wordt op dinsdag- en donderdagvoormiddag ‘actief overdag’ gegeven voor mensen die willen blijven bewegen. “Die groep doet niet mee aan de show.” Op woensdagavond komen veel oud-leerlingen terug. “Bij die mensen passeren alle stijlen in de loop van het jaar, telkens in een aantal lessen. Er zijn in een andere groep ook getrainde dansers.

Relevé

Met de naam van de nieuwste show ‘Relevé’ willen ze bij Steps aantonen dat ze er weer staan en zich niet laten kennen. “We rijzen weer op en er zijn veel krachtige nummers. Je voelt het in de muziek met kracht dat we ons niet laten doen.” Nathalie verklapt dat er mogelijk ook een verrassingsact in zal zitten. In de show wordt er ook een compilatie gebracht van Les Misérables door de dansers vanaf het vierde leerjaar die musical volgen bij Studio Steps. Verder is er tapdans, jazz, street dance, ballet, moderne dans, pointes en break-dance.

Kaarten voor Relevé op 9 april om 19.30 uur en zondag 10 april om 14.30 uur kosten 18 euro en zijn te verkrijgen via Uit in Kortrijk. Je kan ze online bestellen op http://www.studiosteps.be/. Met de pauze inbegrepen duurt de show met 36 nummers twee uur.

Van 16 tot 21 mei is er bij Studio Steps een opendeurweek. Wie dan beslist om in te schrijven kan al de lessen van de rest van het seizoen tot half juni meevolgen. Op 12 september start dan het nieuwe seizoen.

