Studentenclub Westlandia werd ontvangen in het Ieperse stadhuis: “Na Poperinge was Ieper aan de beurt”

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Westlandia Gent, de streekclub voor studenten uit de regio Ieper-Veurne-Poperinge, werd de groep in het stadhuis van Ieper ontvangen door schepen Patrick Benoot (Open Ieper). De groep trok met een dubbeldekker door Het Westland en hield halt in Langemark, Ieper, Woesten, Izenberge, Roesbrugge, Watou en terug naar Langemark.

“Traditioneel worden we tijdens een lustrum officieel ontvangen in één van die steden”, vertelt pro-senior Laurent Hoornaert (50), afkomstig van Veurne. “Vijf jaar terug was de stad Poperinge aan de beurt. Nu was dit Ieper omdat die stad een bijzondere betekenis heeft voor de club. Het intussen overleden stichterstrio Willy Bulcke, Marcel Cambier en Henri Vandevelde, liepen allen school in het Atheneum van Ieper. Nestor was Dirk Deschoolmeester (81), geboren te Ieper en opgegroeid op de Brugseweg 1 in Sint-Jan. De flukse nestor nam in zijn herinnering de 65 studenten mee naar zijn tijd, toen hij dagelijks met de fiets naar het College in Ieper reed, nadien studeerde aan de Gentse universiteit en daar is blijven wonen.

Ontstaan Westlandia Gent

“Om de ontstaansgeschiedenis te kennen, keren we terug naar het stichtingsjaar 1948-1949”, verduidelijkt Laurent Hoornaert. “Willy Bulcke en Marcel Cambier, beiden kotgenoten en broeders in lief en leed, besloten zomaar op eenvoudige wijze een club te stichten die de naam zou dragen van hun zo dierbare streek waar zij werden geboren. ‘t Is te zeggen: de streek ten westen van West-Vlaanderen. Dus ontstond uit de twee vaderlijke gedachten van Willy Bulcke en Marcel Cambier, en gesteund door actieve tussenkomst van Henry Vandevelde, Moeder Westlandia.”

“Het stichtend presidium zag er als volgt uit: praeses was Etyn Robyn, de oudste Westlander, vice-praeses Henry Vandevelde, secretaris Willy Bulcke en schatbewaarder Marcel Cambier. Hoewel er nog geen zicht is op het juiste aantal leden noch over het aantal liters bier dat er in de loop van de geschiedenis is gezopen, kunnen wij ons toch gemakkelijk de geestdrift van de stichters inbeelden toen zij in hun verbeelding de honderden Westlanders zagen die hun voorbeeld in de toekomst zouden navolgen.”

Klein Westland van Gent

“Vanwaar de naam Moeder Westlandlia afkomstig is, terwijl het in Leuven Moeder Westland is? Dat licht de pro-senior toe: “Toen men in 1948 van plan was om een afdeling van ’t Westland in Gent op te richten, ging dit gepaard met een grote discussie met het toen reeds machtige Westland Leuven. De praeses destijds, Jozef Vierstraete, weerde zich aanvankelijk fel tegen de oprichting van de broederclub. Finaal kregen we toch de toelating maar aan de benaming diende ‘ia’ toegevoegd te worden, afgeleid uit het Latijn en met de betekenis ‘klein’. Zo ontstond het ‘klein Westland van Gent’.”

“Henry Vandevelde had de bedoeling om een paar maanden later het ‘ia’ terug weg te laten, maar heeft dit uiteindelijk toch nooit gedaan. De later opgerichte broederclubs te Antwerpen en Brussel zijn vanaf hun oprichting Moeder Westland genoemd. In Ieper werd een eerste bal ingericht op 4 februari 1950 waardoor de schatbewaarder met veel voldoening de financiële toestand in evenwicht bracht. Het jaar daarop werden er zelfs twee bals gegeven, namelijk in Ieper en Veurne.”

Eerste lustrum

“In de beginjaren werd trouwens voor het eerst een Westlander tot Senior Seniorum verkozen, in de persoon van Jan Pardon. Toen Westlandia 5 jaar werd, zou het haar eerste lustrum vieren. Raymond Montreu stond voor de taak om van dit jaar een waar feestjaar te maken, vol onvergetelijke activiteiten, waarin hij overigens uitstekend in slaagde. Dat dit lustrumjaar ook tevens gevierd is met vele pinten hoeven wij eigenlijk niet meer te vermelden. Nadien volgden veel roemrijke en beruchte jaren. Traditioneel wordt tijdens de massacantus van het SK Ghendt, de overkoepeling waar Westlandia Gent toe behoort, een Gentse bierkoning verkozen.”

“Elke club mag een vertegenwoordiger laten deelnemen. Tijdens de voorrondes moeten de deelnemers om ter snelst een halve liter Rodenbach ad fundum drinken. Tijdens de finaleronde drinken de overblijvers om ter snelst twee halve liters. Volgens de reglementen mag een laureaat die binnen een periode van vijf jaar drie keer de titel in de wacht sleept en zich de Gentse Bierkeizer noemen. Westlander in hart en nieren, Ronny ‘Hagar’ Verfaillie won in 1994, 1996 en in 1998. Zelf was ‘Hagar’ praeses in 1992-1993 van Westlandia.”

Heroprichting

“In het jaar 2000 kwam plots een abrupt einde aan het bestaan van de club. Een rijke geschiedenis leek verloren te gaan. Tot Davy Dewaele in 2003 de club heroprichtte. Hij werd twee keer na elkaar praeses en pompte zo opnieuw leven in het Westland. Maar het staat vast, de stichters hoeven niet bang te zijn. Hun zaad heeft vele jaren geleden kiem geschoten en bloeit nu, na vele rijke en enkele magere jaren, in volle glorie weelderig terug uit. Dankzij alle voorgangers, maar ook dankzij alle huidige leden mogen wij zingen: “En het Westland zal eeuwig blijven leven”. Het clublied van Westlandia werd in 1890 gecomponeerd door René Joyce met als ondertoon: ‘Ge moet uw lichaam goed soigneren en een pintje consumeren.” (EG)