Studentenclub Moeder Vaugo houdt reünie

Voor het eerst in jaren kwamen de oud-leden van de voormalige studentenvereniging Moeder Vaugo nog eens samen. Dertig gewezen universitaire studenten tekenden present.

‘Vereniging van Alle Universitairen van Gistel en Omliggende.’ Dat is de volledige betekenis van Moeder Vaugo, een studentenclub die in de tweede helft van vorige eeuw actief was in de Godelievestad. “We waren een echte ‘thuisvereniging’. We studeerden allemaal in Gent, Leuven of Antwerpen, maar organiseerden tal van activiteiten in Gistel. Dat ging van cantussen, bals, uitstappen of andere excuses om cultureel bezig te zijn”, knipoogt Dirk Cappelier, die begin de jaren zeventig twee keer voorzitter was.

Ook Fernand Vermeesch stond twee keer aan het hoofd. De vereniging werd destijds, in de jaren vijftig, gesticht door dokter Fons Van Rintel. Henk Decraecke was in 1978-1979 de laatste praeses.

Destijds waren studentenverenigingen in eigen stad en gemeente populair. Zo had je in Jabbeke de Amazonen en in Oudenburg OKU. “Wij waren gefocust op Gistel en deelgemeenten Snaaskerke, Zevekote en Moere”, geeft Cappelier nog mee. “In 2020 wilden we een reünie organiseren. De coronacrisis stak er een stokje voor, maar nu konden we eindelijk opnieuw samenkomen. Zo’n dertig personen tekenden present. Hopelijk is dit het startschot van een nieuwe reeks bijeenkomsten”, kruist de gewezen praeses de vingers. (TVA)