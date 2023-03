Studentenclub LILA organiseert jaarlijks galabal in de Expohallen

Op zaterdag 18 maart organiseert studentenclub LILA naar jaarlijkse gewoonte een grandioos galabal in de Expohallen in Roeselare. Dit ondertussen voor de 24ste keer.

“De LILA is een Gentse studentenclub verbonden aan de richting Biowetenschappen aan de UGent. Het merendeel van onze leden komt uit West-Vlaanderen”, opent de 20-jarige Tine Claeys uit Leffinge, Middelkerke, die de public relations verzorgt van studentenclub LILA. Zij zorgt voor de algemene publiciteit en zorgt dat de memorabele momenten op activiteiten vastliggen op foto. “De verbinding naar Roeselare is vooral in verband met ons galabal dat in de expohallen van Roeselare plaatsvindt. Ook zijn wij met enkele clubs verbroederd waarvan één uit Roeselare, namelijk Moeder Brecht”, klinkt het.

“Als vereniging organiseren we zowel openbare evenementen, zoals ons galabal Back To Pils, als activiteiten voor onze leden: clubavonden, cantussen, verbroederingen met andere clubs, een weekendje weg, en nog veel meer.”

Stadskledij

“Er is geen thema op ons galabal. Wij vragen enkel aan de mensen die komen dat ze in stadskledij komen en dus geen jeans dragen. Het is een galabal van een studentenclub, dus wie lid is, wordt gevraagd zijn lint te dragen. Wie niet in een studentenclub zit, is ook welkom op ons galabal.”

“De swingende beats worden voorzien door DJ Bonny, DJ Vanathic, DJ BLVCKPRINT en AJ BEATS. De deuren gaan open om 22 uur.”

“De kaarten in voorverkoop kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar in Gent (The Zone), in Kortrijk (Den Bross), in Roeselare (Vagant), in Diksmuide (General Store) en bij de leden van het praesidium. Aan de deur wordt 18 euro gevraagd. Wie een clublint draagt, betaalt 17 euro aan de deur.” (RV)

Meer info kan je vinden op het Facebook-evenement.