Studentenclub Deliria viert 35ste verjaardag met galabal

De Gentse studentenclub Deliria, die zich specifiek richt tot leden uit Torhout, Lichtervelde, Ichtegem en directe omgeving, bestaat 35 jaar. Reden om op vrijdag 28 maart vanaf 21 uur in zaal Club de B een galabal te organiseren, bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar. De toegangsprijs bedraagt 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur. De tickets kunnen gekocht worden via de Facebook-pagina Galabal Deliria van de vereniging en bij de leden.

Opgericht in 1990

In het academiejaar 1990-1991 opende café Delirium Tremens aan de Overpoort in Gent de deuren. Het werd snel de stek van een hechte vriendengroep. Wat begon als een dagelijkse samenkomst in het café groeide uit tot een heuse studentenclub: de prille start van Deliria.

“Op 7 januari 1991 werd besloten om Deliria officieel als studentenclub te registreren”, vertelt Bram Eeckhautte namens de vereniging. “Het jaar daarna was het tijd om het babyjaar af te sluiten. De roze-lichtblauwe lintjes werden ingeruild voor het rood-blauw dat nu nog altijd kenmerkend is voor onze club.”

Sinds 2011 streekclub

In het academiejaar 2011-2012 onderging Deliria een nieuwe transformatie. “Van een caféclub werd Deliria een streekclub specifiek voor studenten uit Torhout en omgeving”, vervolgt Bram. “Dat betekende echter niet dat studenten uit andere gemeenten werden uitgesloten. Integendeel, de club bleef openstaan voor iedereen die zich thuis voelt bij Deliria.”

“Na 35 jaar heeft onze bloeiende vereniging al ettelijke generaties studenten samengebracht. Ter ere van die mijlpaal organiseren we ons galabal in Club de B. Leden, oud-leden en sympathisanten zijn er welkom om het rijke verleden en de veelbelovende toekomst van de club te vieren. Het belooft een avond vol herinneringen, feest en vriendschap te worden, een eerbetoon aan het levendige studentenleven dat Deliria al 35 jaar belichaamt. De oprichters mogen er trots op zijn!” (JS)