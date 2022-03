Studenten laten vat rollen van Oostende tot in Gent

Studentenclub Dionysus vierde de 40ste verjaardag met een aparte stunt. Zaterdagnacht hebben 43 vrijwilligers een vat laten rollen tussen Oostende en Gent.

In de nacht van zaterdag op zondag is studentenclub Dionysus, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, ter hoogte van het kursaal van Oostende, gestart met de 9de stunteditie vat rollen tussen Oostende en Gent. Een groep van 43 ‘vrijwilligers’, je kunt ze ook stuntmannen en vrouwen noemen, stonden klaar om de enorme klus te klaren. Het weer viel niet mee, want net voor het vertrek begon het te regenen.

Voor aanvang van de stunt verzamelden de studenten naast het kursaal bij de bus, die hen moest begeleiden tijdens de triomftocht. Uiteraard werden de deelnemers eerst opgewarmd met de nodige strijdkreten, studentenliedjes en ‘dagschotels’, onder leiding van ere-praeses Ralph Deroo, 40 jaar geleden medestichter van Dionysus.

Stipt om half één werd het vat in beweging geduwd, met parade in de Langestraat en via de Visserskaai en de Kapellebrug, ging het richting Zandvoorde, Oudenburg en Jabbeke. Bedoeling is, dankzij de nodige aflossingen, heel de nacht door te rollen zodat het bonte gezelschap in de vooravond, Drongen, één van de voorsteden van Gent, kan bereiken.

In Gent zelf worden ze opgewacht door enkele duizenden studenten om de 40ste verjaardag van Dionysus samen te vieren!

(FRO)