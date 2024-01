Studax Poperinge gaat met Z-Curse terug in de tijd

Studax organiseert een retroparty op vrijdag 9 februari om 20 uur. Z-Curse zal zorgen voor de muzikale noot.

“Z-curse going back in time is de titel van een avond om nog eens uit de bol te gaan. De band, drie ouwe rockers, speelde vier jaar geleden, net voor de coronacrisis al eens voor Studax Poperinge. Toen hebben ze de zaal van het Palace in vuur en vlam gezet. Nu zijn ze er opnieuw voor een avondje terug in de tijd”, vertelt Marc Dewilde van Studax Poperinge. “Meer dan 100 nummers staan er op de verzoeklijst, drie uur lang niets dan live-muziek. Het publiek kiest en zij spelen het. Van ACDC, Black Sabath, CCR over Elvis, en Hazes naar Metallica.”

Een ticket kost 10 euro in voorverkoop. Kaarten zijn te verkrijgen in Hotel Palace en bij alle Studaxbestuursleden. De avond zelf betaal je 12 euro.