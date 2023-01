Studax KV Kortrijk start het jaar met nieuwe uitrusting

Studax KV Kortrijk krijgt de volgende drie jaar steun van hoofdsponsor Fox wijnen. Daarnaast is er ook outfitsponsoring van Laco Machinery, Geenens Consulting, All Fire Security, Summerlake, Debbilicious, Ago jobs & HR en café de Loco en een pak reguliere sponsors.

Studax KV Kortrijk kent zijn oorsprong in 1934, toen Sportvereniging Excelsior besloot om de voetbalactiviteiten stop te zetten en in een algemene vergadering het voorstel werd aanvaard om aan te sluiten bij Stade Kortrijk. Na de woelige oorlogsjaren, maar ook ups en downs op en naast het veld, volgde in de jaren ‘70 de fusie met Kortrijk Sport, tot dan de grote rivaal van Stade Kortrijk. Zonder kampioen te spelen, draaide de ploeg tot op vandaag al vaker mee aan de top van de Studax-competitie, waar de minimumleeftijd voor aangesloten spelers 27 jaar is. Bekende(n) (spelers) die ooit de Studax-kleuren verdedigden: Freddy Vancrayenest, Michel en Piet Timmerman, Luc en Didier Debaveye, Freddy Seys, Peter Bulckaen, Lorenzo Staelens, Patrick Deman, John, Claude en Nicolas Gezelle, Jurgen Delva en meer. In 1984 werd het 50-jarig jubileum uitbundig gevierd na huldiging in het Kortrijkse stadhuis. Er werd toen zelfs een eigen wijn gebotteld: de Château Studax Stade, mis en bouteille au Parc Astrid. Het grootste sportieve succes kwam er in 1986, toen Studax KV Kortrijk op het veld van Wezenbeek-Oppem de beker van België won ten koste van Poperinge. Alweer een reden tot vieren. En vieren kan men bij Studax KV Kortrijk. Naast de traditionele nieuwjaarsreceptie, End Of The Season-barbecue, dartsavonden, de casinoavond Studax Royale en meer, blijft menig speler ook graag eens aan de toog hangen van de plaatselijke kantines.

Aan de leiding

In de huidige competitie staat Studax KV Kortrijk aan de leiding en kunnen ze zich herfstkampioen noemen. Misschien lukt het hen voor het eerst in het bijna 90-jarig bestaan om de titel binnen te rijven.