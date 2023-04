Streetband Muziekske Dust wil de regio muzikaal veroveren

Twaalf gedreven muzikanten uit onder meer Harelbeke, Bavikhove, Zulte, Oeselgem en Bissgem vormen Streetband Muziekske Dust, een vervolg op Het Muziekske Dust van stichter Renzo Dewulf. Hun repetitielokaal is zaal De Gilde in Stasegem.

De 12 vrienden zijn al enkele maanden intensief aan het repeteren om met een hoogwaardige streetband naar buiten te komen. “Vorig jaar kwamen we al eens naar buiten op de vrijdagavond van Harelbeke Kermis, in het Benoitpark zijn we spontaan door een receptie in het stadhuis gewandeld, met halte in de tent van Motorclub Friday Freeday. We zijn toen ook enkele cafés spontaan binnengewandeld. Die bezoekjes werden erg gewaardeerd en toen Friday Freeday vroeg om in 2023 opnieuw te spelen zeiden we ‘ja’. Ook het Feestcomité nodigde ons uit voor hun Bierfestival op 20 mei”, vertellen bandleden Bart Herreman en Daan Deruddere. “Toen stonden we nog in onze kinderschoen – vonden we zelf – en we willen nu onze lat hoger leggen door veel te repeteren in ons lokaal De Gilde in Stasegem.” Intussen is de band zes maanden verder en is de band een hechte vriendenkring geworden. “We hebben de intenties van Renzo Dewulf, stichter van ‘Het Muziekske Dust’, verdergezet. Renzo was onze trompettist, maar moest afhaken wegens beroepsbezigheden. We willen nu naar buiten komen als smaakvolle Streetband Muziekske Dust.” De Streetband zou graag optreden op allerlei evenementen. “We zijn daarvoor de gepaste playlists aan het samenstellen die we op een geanimeerde en interactieve manier willen brengen. We willen de grote regio muzikaal veroveren.”

Het dweilorkest, zoals ze zich wel eens noemen, bestaat uit Delfien Speleers op trompet, Luk en Louis De Maeght spelen respectievelijk klarinet en percussie, Philippe De Meester speelt altsax, Daan Deruddere trompet, Bart Herreman dirigent en baritonsax, Patrick Heyder op trombone, Rony Heyder op bastuba, Ingo Van Droogenbrouek speelt quint, Tim Verhulst tenorsax, Chris Wyffels bassdrum en Dorian Wyffels snaredrums. (Peter Van Herzeele)