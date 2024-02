“Straks kan men ook ’s avonds schieten”: Stad Izegem stopt terrein van boogschutters in nieuw jasje

De met voorsprong oudste (sport)vereniging van Izegem krijgt een verjongingskuur. Tenminste, de omgeving waar de Sint-Sebastiaansgilde zijn activiteiten op de staande wip beoefent. Ook de Doelschutters en Willem Tell-gilde profiteren mee van de opknapbeurt. De kostprijs van dit project is 98.889 euro.

Van welke kant je sport- en recreatiedomein Krekel-Zuid ook benadert, twee staande wippen torenen er al jaren boven alles uit. De kolossen van 27 meter vind je dicht tegen de Rijksweg aan en bevinden zich links van de atletiekpiste, waar de Sint-Sebastiaansgilde zijn lokaal heeft.

“Onze vereniging is al sinds 1562 actief in Izegem en is daarmee de oudste van de stad”, glundert bestuurslid Rik Buyse (70), zelf al sinds zijn zevende een trotse boogschutter nadat hij de kneepjes van zijn vader en grootvader leerde. “Op vandaag tellen de drie maatschappijen samen een 45-tal leden. We delen ons lokaal en terrein met de Doelschutters Willem Tell Izegem, een club die in 1896 gesticht is en zich focust op boogschieten op de liggende wip of op doel. Dat doen ze zowel binnen als buiten. Trainen gebeurt hier op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. In het weekend, vooral op zondagvoormiddag, zijn er dan vaak wedstrijden. Het lokaal zelf is gebouwd in 1976, maar brandde in datzelfde jaar door een spijtig ongeluk af en is in 1977 alweer heropgebouwd.”

Poort en omheining

Het terrein buiten is in al die jaren nog maar weinig veranderd. “Uiteraard worden de staande wippen jaarlijks gekeurd en aangepakt door een erkende keuringsmaatschappij, maar de omgeving is lang onaangeroerd gebleven”, zegt Rik. “Daarom drong een grondige aanpak zich op. We pleiten er al enkele jaren voor om dat te doen en zijn blij dat de stad nu geld vrij maakt om aan die noden tegemoet te komen. Om te beginnen wordt de omheining van de Doelschutters, die buiten ook een stand hebben, doorgetrokken tot aan de grens met de atletiekpiste en het wandelpad richting cultuur- en dienstencentrum De Leest. Daar zal ook een poort geplaatst worden, zodat je niet zomaar ons terrein kan opwandelen. Nu gebeurt het maar al te vaak dat we bezig zijn met schieten aan de staande wip en dat wandelaars en fietsers het terrein dwarsen om de Rijksweg te kunnen bereiken. Dat kan gevaarlijk zijn, want als een pijl zijn doel niet raakt, keert die terug en dan bestaat het risico dat die op iemand valt. Door die poort te plaatsen willen we dat vermijden.”

(Lees verder onder de foto)

Een bovenaanzicht van de plannen voor de aanpak van het terrein van de boogschutters op recreatiedomein Krekel-Zuid. © foto Stad Izegem

Het lokaal krijgt ook een gloednieuw terras, dat in beton gegoten zal worden. “Dat trekken we ook door tot aan de buitenstand van de Doelschutters. Zij staan nu nog in het gras als ze willen schieten, maar er komt daar dus verharding. Hun piste zal ook vier meter verlengd worden om in optimale omstandigheden vanop 90 meter op doel te kunnen schieten. Op ons terrein hebben we bij de staande wippen ook een schuilhuisje. Dat zal een nieuw afdak van plexiglas krijgen, zodat we ook bij minder goed weer alles goed kunnen volgen. Er komt ook een verhard pad richting de Rijksweg.”

Ook ’s avonds schieten

Sportschepen Virginie Derumeaux (N-VA) laat weten dat ook de fundering aangepakt wordt. “We gaan er de riolering vernieuwen om een goede afwatering te voorzien”, zegt ze. “Verder gaan we ook nieuwe bomen en heesters op het terrein aanplanten en leggen we graslanden aan om door bezaaiing tot een mooie groenzone te komen. Tot slot heeft netbeheerder een lichtstudie uitgevoerd en zal er op strategische plaatsen verlichting komen, zodat spelers ook ’s avonds in actie kunnen komen. Voorheen was daar niks voorzien en moesten de activiteiten bij valavond vaak gestaakt worden.”

De stad heeft een aannemer aangesteld en die gaat in de week van 12 februari op het terrein aan de slag. “De werken zouden maar een paar weken duren”, aldus Rik. “De stad heeft ons beloofd dat alles tegen 20 maart zeker achter de rug zal zijn, want dan staat er een grote schieting op het programma. Op langere termijn zou ook ons lokaal eens vernieuwd mogen worden, maar we begrijpen dat de stad keuzes moet maken. We zijn alvast tevreden dat het terrein dit jaar aangepakt wordt”, besluit Rik.