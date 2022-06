Strada Boys vieren 50ste feestweekend

De Strada Boys zelf bestaan ondertussen al 52 jaar, maar nu pas kan de vereniging de jubileumeditie van hun feestweekend vieren. Die krijgt een muzikale invulling voor zowel jong als oud, en wordt door de nieuwe voorzitter omgedoopt tot Strayay. De rommelmarkt op zondag blijft behouden.

“Onze vereniging is oorspronkelijk ontstaan als supportersclub van de Adinkerkse voetbalploeg KWS, die we nu nog financieel steunen. Later trokken we ook zelf de voetbalschoenen aan. Onze naam haalden we van de voormalige dancing La Strada, die in de beginjaren ons ‘clublokaal’ was”, vertelt oud-voorzitter Georges Devacht.

“Om geld in het laatje te brengen, organiseerden we elk jaar met Pinksteren een feestweekend in een tent op het marktpleintje. Dat kreeg door de jaren heen een wisselende invulling en kende daarmee ook de nodige ups en downs. Zo herinner ik mij nog de optredens van vedetten als Will Tura, Jimmy Frey, Joe Harris en John Terra uit de glorietijd. Daarna was er de opkomst van de playbackshows en organiseerden we zelfs een missverkiezing of een bingo-avond. Al hing de opkomst ook sterk af van het succes van de voetbalploeg”, weet hij.

In 2020 stond samen met de vijfstige verjaardag van de Strada Boys ook de jubileumeditie van hun feestweekend gepland. Corona gooide echter twee jaar op rij roet in het eten, waardoor dit nu pas kan plaatsvinden. “Zo was er evenwel tijd om ons over het concept te bezinnen en het weekend een nieuwe schwung te geven”, zegt Pascal Cremery, die werd aangesteld als nieuwe voorzitter.

“Op vrijdag plannen we een retro-avond met maar liefst zeven deejays, onder wie Michiel Cnudde, DJ HS en Da Rick. Daarmee richten we ons vooral op het jonge publiek, terwijl we op zaterdagavond het oudere publiek willen aantrekken met enkele livebands. Daarvoor zochten we de samenwerking op met de Seaside Vrienden, die voor ons Red Zebra en Suncreek konden strikken. Bovendien mogen we ons verwachten aan verrassingsoptredens van Augustijn Vermandere en Pesch, en ook DJ Chesko verwent de nostalgici met zijn new wave klassiekers. Op zondagochtend ten slotte behouden we de alombekende rommelmarkt met de bar, en ’s avonds draait DJ Suresh in de tent”, overloopt Pascal de affiche van Strayay.

Van vader op zoon

Ook het ledenaantal van de Strada Boys kende de voorbije decennia een wisselend verloop, maar tegenwoordig telt het bestuur ook de nodige jonge krachten. In veel gevallen werd het lidmaatschap ondertussen overgedragen van vader op zoon. Daarmee lijkt de toekomst van de Adinkerkse vereniging voorlopig verzekerd. (Wouter Verheecke)